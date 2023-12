A kormánypárti frakciók szeptember 20-22 között Esztergomban titkolózva megtartott, kihelyezett üléséért két tételben összesen 38,11 millió forintot fizetett a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja az Országgyűlés honlapján fellelhető, nyilvános szerződéslista alapján. Ezzel jóval drágább volt a kormánypártok idei, összevont évadindító tanácskozása, mint a tavaly őszi hasonló esemény.

Felkerültek az országgyűlés honlapjára azok a szerződések, amelyek alapján kiderül, hogy a Fidesz-KDNP-nek összesen 38,1 millió forintjába fájt a szeptemberi, Esztergomba kihelyezett frakcióülés – szúrta ki a HVG. Az összeg Hernádi Zsolt, Mol-vezér érdekeltségeinél landolt.

A listáról kiderül, hogy a Fidesz és a KDNP titkos ülésére két részletben költött a Fidesz:

egyszer közel 29 millió forintot adott a Solva Poroperty Kft.-nek, amely a Grand Hotel üzemeltetője; illetve jutott közel 7,4 millió forint a Solva Hotel Kft.-nek is, amely a Portobello hotelt jegyzi. Mivel a szerződéslistán nettó árakat közölnek, ehhez jön még hozzá az ötszázalékos áfa is.

A kormányfrakciók idén szeptember 20–22. között mentek Esztergomba. Két év után tért vissza ezzel a Fidesz a városba, ráadásul nem is akárhogyan: egyből a Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltségébe tartozó, közpénzmilliárdokból felépült Grand Hotel Esztergomba. Az ülést magát igyekezett titokban tartani a Fidesz, ezt mutatta az is, hogy kordonok mögött, mélygarázsba hajtva gyülekeztek a képviselők a szállodákban. Azt viszont lehetett már előre tudni, hogy a Grand mellett a szintén Hernádi érdekeltségébe tartozó Portobellót is lefoglalta a kormány: hiszen a képviselők munkatársait, a kormánytagokat és az évről évre meghívott Fidesz-közeli vendégeket, médiaszereplőket – például Bayer Zsoltot, Rákay Philipet, Szánthó Miklóst, Káel Csabát, Lánczi Tamást – is el kellett szállásolni.

A miniszterelnök a beszámolók szerint arról értekezett a megnyitó beszédében, hogy az idei évnek hatalmas tétje van, mert a Soros-birodalom, megerősítve a kormányzó amerikai demokratákkal, Góliátként indít támadást az európai országok többségében a jobboldali média és a sokszor pénz nélkül politizáló lelkes nemzeti pártok ellen. Érdekes, hogy Orbán már itt is a szuverenitásunkról beszélt, azt fejtegette, vajon kik Magyarország ellenfelei, akiktől meg kell védeni a magyar szuverenitást. Értékelése szerint ők a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokrácia és a szövetségeseik.

Ők azok, akik meg fogják támadni gazdasági szuverenitásunkat, fel akarják számolni a kulturális szuverenitásunkat, és el akarják venni a politikai szuverenitásunkat

– jelölte ki az irányvonalat ősszel a kormányfő.

A kormánypártok évente kétszer is, az őszi mellett egyszer tavasszal is összegyűlnek kihelyezett frakcióülésre. Idén

a tavaszi tanácskozás február 22-24 között Balatonalmádiban volt, és 35,1 millió forintot fizetett érte a Fidesz a Hotel Füred Kft.-nek

- teszi hozzá a hvg.hu.