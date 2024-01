Lerántották a leplet Orbánról és a kormányról – Tartós „harci üzemmódba kapcsoltak"

A budapesti Policy Solutions független kutatóintézet hosszabb ideje ad ki évente jelentést az ország bel- és külpolitikai helyzetéről, a kormány munkájáról, illetve az adott év várható fejleményeiről – ezt szemlézte most a Hírklikk.

A korábbi évektől eltérően, 2023-ban a Fidesz napirendjén nem egyetlen kérdés állt előtérben, mint az orosz-ukrán háború, 2022-ben. Akkor a kormánypárt fáradhatatlanul és sikeresen használta ki a háborút választási céljaira, magát a béke pártjaként, ezzel szemben háborús uszítóként jellemezve az ellenzéket és „Brüsszelt”, akik fegyveres konfliktusba akarják vinni az országot.

2023-ban viszont az elmúlt évtized Fidesz-súlypontjait láthattuk. Az egyik a háború és béke kérdése, a másik a magyar gazdaság autonómiája, végül a migráció. Míg a korábbi években Soros György volt Magyarország „első számú ellensége”, újabban Brüsszel nyerte el ezt a címet.

A nemzeti konzultáció, amelynek hirdetésén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke épp úgy szerepel, mint Soros György fia, mutatja, hogy a kormánynak nincs szándékában enyhíteni a feszültséget az unióval – ugyanakkor nem változott, hogy a magyar kormány fokozott mértékben távolítja az országot az EU alapértékeitől. Annak ellenére sem, hogy a kormány – a Bizottság nyomására – bizonyos változásokat vezetett be a jogrendszerben. Jóllehet a kormány hangsúlyozott derűlátását állítja a középpontba, miszerint a 10 milliárd euró után hozzájut a további zárolt pénzekhez, kommunikációja azt is jelezte: a Fidesz utakat keres, hogy az uniós pénzekre támaszkodás nélkül nézhessen a jövőbe. Ez is mutatja, hogy a felemelkedő keleti hatalmakkal jó kapcsolatok a kormány szempontjából létfontosságúak.

A pénzügyi források felhasználása tükrözi az aktuális preferenciákat. A kormány folyamatosan vásárol meg magántulajdonban lévő nagyvállalatokat, köztük a Vodafone-t, az egyik legnagyobb hírközlési céget és küzd a budapesti repülőtér megszerzéséért.

Ezeknek a vásárlásoknak az ára jóval meghaladja azt az összeget, amibe a pedagógusok béremelése kerülne. Ez a költségvetési politika is a Fidesz által sokat dicsért keleti modellt tükrözi: az államnak a gazdaság minél több szektorára kell rátennie a kezét, a bankoktól a hírközlésen át különféle iparágakig. Ugyanakkor az oktatást, az egészségügyet és a szociális szolgáltatásokat érintő kiadásokat csökkentik. 2023 kormánypolitikájának legmeglepőbb eleme volt, hogy növekvő nyomást gyakoroltak az LMBTQ kérdésekben. Immár a magyarok hajlanak arra, hogy elutasítsák az eltérő szexuális preferenciákat, de az ilyen emberek elleni gyűlölet nem magas fokú. A kormány, hogy fokozza a homoszexuálisok elleni propagandát, a gyermekvédelmet állítja előtérbe.

Míg a Fidesz korábban ellenezte az úgynevezett gazdasági migránsok befogadását is, az ázsiai munkaerő növekvő megjelenése eddig nem érintette jelentősen a kormány népszerűségét.

A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a magyar társadalom jelentős része szilárdan elkötelezett a Fidesz mellett és ezek a szavazók lényegében nem elérhetőek az ellenzék számára, bármit tesz is. Vitatott, hogy mekkora ez a hűséges rész, de még alacsony becslések is 25-30 százalékra teszik az arányát és ezek a szavazók az átlagnál nagyobb számban mennek el az urnákhoz.

Azzal, hogy nem támogatta az uniós álláspontot az ukrajnai orosz agresszió kérdésében, Orbán ismét elszigetelte magát a Nyugattól. Miután rendíthetetlenül elkötelezett Putyin mellett, csak azt remélheti, hogy hasonlóan alakulnak a dolgok, mint a Krím orosz megszállása után, amikor a Nyugat napirendre tért efelett. Hogy most ismét egyfajta látszólagos normalizálás következik, ami fenntarthatóvá teszi Putyinhoz való kitartó hűségét.

Orbán reméli, hogy az Oroszország és a Nyugat közötti konfliktus nem éleződik ki annyira, hogy Magyarországnak végül választania kell a két oldal között, mert állítólagos semlegességét formális nyugati szövetségesei többé nem tolerálják. A magyar kormánynak most fő politikai doktrínája a populista kormányzati rendszerekkel való együttműködés, elsősorban Oroszországgal és Kínával, de egy sor másik országgal is, miközben diplomáciája elhanyagolja a hagyományos nyugati kapcsolatokat. Orbán ugyan rendszeresen támogatja Putyint, de nyílt csodálatát Kína felé nyilvánítja ki, hosszú évek óta mondja, hogy a világ jövőjét Kína jelenti