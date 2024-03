Vitézy keményen nekiesett Lázárnak!

Lázár János utasítására a MÁV most embertelen eljárással, 30 nap alatt tesz utcára több családot, hogy mini-Dubait építhessenek.

Vitézy Dávid volt közlekedési államtitkár felháborodását fejezte ki Lázár Jánosnak döntése miatt, amely mindössze 30 napot adott a szolgálati lakások bérlőinek a kiköltözésre. Szerinte ugyan a kapkodásnak nincs értelme, mivel évekig úgy sem történik semmi a területen.

Kép: Vitézy Dávid – wikipedia

A Zuglóban található Tatai út környékén lévő MÁV-telep szolgálati lakásait a bérlő családoknak mindössze 30 napjuk van elhagyni, a területet ugyanis az állam tervezi felhasználni a 2300 milliárd forint értékű mini-Dubaj-projekt megvalósítására.

Vitézy a közösségi oldalán kifejtette, hogy két okból találja elfogadhatatlannak a MÁV eljárását. Szerinte embertelen döntés mindössze 30 napot adni az otthonaikat elhagyni kényszerülőknek, ráadásul az ügy rámutat arra is, hogy nem luxuslakásokra és bevásárlóközpontokra van szükség Budapesten, hanem megfizethető lakásokra. Szerinte ez nemcsak a kilakoltatás előtt álló családokat érinti, hanem minden budapesti lakost, mivel a kulcsszakmákban tapasztalható állandó létszámhiány részben a magas budapesti megélhetési költségekből, az átlagos 250 ezer forintos havi albérleti árszintből ered.

A végén odaszúrt még Lázárnak, hiszen a parancsot a kilakoltatásra ő adta meg:

Tehát nem a meglévő szolgálati lakások felszámolására, hanem új, akár több ezer szolgálati lakás építésére lenne szükség Rákosrendezőn. Pont ez a fő kritikám az arab befektetőknek bármiféle funkcionális előírás nélkül átadni tervezett fejlesztési területtel, amit részletesen megírtam az építési és közlekedési miniszternek – válasz persze nem jött. Ha Rákosrendezőn felhőkarcoló helyett például szolgálati lakások is épülnének, azoknak is lehetne a korszerű épületekben új szolgálati lakást biztosítani, akiket Lázár János utasítására a MÁV most embertelen eljárással, 30 nap alatt tesz utcára