Magyar Péter: visszatért az ügyvédi énjéhez, és bevédte a nagyapját és a learanyifjazott támogatóját

A jelenlegi rendszert lebontani szándékozó férfi családtagjai és barátai, követői is a hatalom célkeresztjébe kerültek, ám Magyar bírja erővel – kőkeményen visszavág.

Úgy tűnik, a hatalom egyre komolyabban veszi Magyar Pétert, hiszen elképesztő kampány indult meg ellene. Ám most már nemcsak a március 15-én pártot alapító és immár nyíltan a jelenlegi rendszer lebontására készülő férfi kerül az őt támadók célkeresztjébe, hanem családtagjai és barátai.

Azt persze nem tudni, mennyire feddhetetlen, de az biztos, hogy lassan védekező pozícióba kell helyezkednie: a napokban már családi balhé kapcsán jöttek elő róla és Varga Juditról különös állítások, míg tegnap nagyapját, az egykor népszerű tévés jogászt, Erőss Pált kommunista bírózták le.

Azt az embert, aki 1956-ban fegyverrel harcolt a hazájáért, soha nem volt párt tagja, aki még a kommunista rendszerben egyedüliként lemondott a bírói pozíciójáról, amikor a kommunista belügyminiszter bele akart szólni a munkájába.

A kis Magyar Péter, háttérben nagyapja, dr. Erőss Pál Fotó: Facebook/Magyar Péter

„Ő volt az az ember, aki hozzám hasonlóan 1989-ben kapott először útlevelet és utazhatott először nyugatra. Ő akkor 56 éves volt, én 8. Emlékszem, hogy amikor először meglátta a csodás osztrák alpesi házakat a gyönyörű muskátlikkal, könnybe lábadt a szeme.

Ő volt az, aki az állam ügyvédjeként megpróbálta visszaszerezni a spontán privatizáció során szétlopott vagyon egy részét. Ő volt az, aki már ügyvédként rengeteg szegény honfitársunknak segített teljesen ingyen.

Szintén ő vezette a “Ne féljetek!” Alapítványt, amellyel segítettük a 2006-os Fidesz megemlékezésen megsérült embereket. És ő volt az, akit Orbán Viktor középkereszttel tüntetett ki, és akinek temetésén a Kúria fideszes elnöke mondott búcsúbeszédet" – olvasható Magyar közösségi oldalán.

Egy képet tett ki Magyar a Facebookra, ami őt ábrázolja kisgyermekként, háttérben a most lekommunistázott nagyapjával. „A háttérben a nagyapám, Erőss Pál, legfelsőbb bírósági bíró, akit a Jogi Esetekben való szerepléséért, szelídségéért és ízes magyar (szatmári) beszédéért egy ország imádott. A műsort hat millióan nézték és viccesen rajta ragadt a Jogerőss Pál név" – írta Magyar Péter.

A nagypapa mellett már az egyik olyan fiatal üzletembert is kikezdte a kormánypárti média, akiről az a hír kezdett terjedni, miszerint ő az egyik nagy támogatója Magyarnak. A fiatal vállalkozót, Barlay Kristófot több sajtótermék is olyan dúsgazdag aranyifjúként mutatott be, aki imádja a pénzt és a luxust.

Barlay egyébként vállalkozó, s van például egy síkölcsönzője: a weboldala szerint síoktatást is szerveznek közösen Benyő Marcell fiatal sízővel. Emellett utazás-, illetve s rendezvényszervezést is végez, legalábbis a neten fellelhető adatok szerint.

„Kristóffal először egy hete találkoztam, jó fej, igazi közösségépítő srác. És szereti az életet, ahogy a fiatalok általában. Ha a 'Magyar Péter-jelenségnek' más haszna nem is volt, legalább minden magyar megnyugodhat, mert most hirtelen megszűnt a szomszédos háború, Soros és Brüsszel is szabadságra ment. Immár csak 'ki az a Magyar Péter' veszélyezteti a magyar nép szuverenitását…” –- írta posztjában Magyar.