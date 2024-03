Országosan ismert pszichiátertől kért segítséget Magyar Péter miatt a család egyik barátja.

Tudtam, hogy a szülők nem fognak ilyen segítséget kérni, Judit meg pláne nem

– mondta a Mandinernek nyilatkozva a család egyik barátja.

Társaságban többször találkoztam Magyar Péterrel, konkrét agressziót nem tapasztaltam a részéről az ilyen eseményeken, de tudtam, hogy vannak problémák

– tette hozzá a Mandinernek a család egyik jó barátja, aki szerint Varga Judit volt férje

gyakran beszélt tiszteletlen és megalázó hangnemben, bántó módon a feleségével.

Ezek miatt elment egy országosan ismert pszichiáterhez is, akivel név nélkül ismertette a helyzetet, és tanácsot kért tőle, hogyan lehet segíteni olyasvalakinek, aki nem feltétlenül akar ebben részt venni.

Mint mondta, ez körülbelül másfél évvel ezelőtt, tehát bőven a mostani botrány kirobbanását megelőzően történt. A szakember viszont csak annyit mondott, az érintett személynek kell meglátogatnia őt, különben nem tehet semmit.

A család barátja nem nagyon várt más választ, mégis megpróbálta, mert mint mondta:

Tudtam, hogy a szülők nem fognak ilyen segítséget kérni, Judit meg pláne nem, mert egy vezető politikus nem akarja, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek a férje ilyen jellegű problémái.

A család barátját a lap megkérdezte Varga Judit exférjének újdonsült politikai szerepéről is. Azt válaszolta,

mivel Magyar Pétert eddig is nárcisztikus személyiségnek ismerte, egyáltalán nincs meglepődve, hogy most élvezi a sok figyelmet, amelyet kap.

Perlaky-Papp József: "Münchauseni hangulata van Magyar Péter kommunikációjának, nagyokat mond, egyre inkább emeli a tétet"

Korábban Perlaky-Papp József nyilvánosságstratéga, kríziskommunikációs specialista, a Budapesti Metropolitan Egyetem címzetes docense úgy nyilatkozott, Magyar Péter kapkod, reakciói elsősorban zsigeriek.

Szerdán robbanhat a Magyar-bomba

Mint ismert, szerda délelőttre idézte be a Fővárosi Nyomozó Ügyészség Magyar Pétert két Facebook-posztja miatt. Magyar azt ígérte, állítását saját készítésű hangfelvétellel is tudja bizonyítani. Magyar szombaton azt írta Facebook oldalán, hogy még a keddi újabb kihallgatása előtt nyilvánosságra hozza az ígért felvételt a Youtube-on. Közben Orbán Viktor is reagált Magyar Péter állításaira, amiről ITT írtunk bővebben.

Magyar Péter szombaton a csúcsról üzent

Magyar Péter szombaton egy hegycsúcson készült fotóval üzent követőinek.

A tavaszt és a változást semmilyen erő nem állíthatja meg. Holnap már Virágvasárnap, egy hét múlva pedig itt a feltámadás üzenete. Ne féljetek!

- írta a Facebookon Magyar Péter. A fotó valószínűleg korábban készülhetett, az El Camino de Santagon, a világ leghíresebb zarándokútján.