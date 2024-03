Vihar a politikai biliben – Toroczkai leügynöközte és beperli Hadházyt, aki az oroszok támogatottjának és zsebnácinak nevezte őt

Európai hírszerző szolgálatok propagandahálózatot lepleztek le. Mint kiderült, német, belga, francia, holland és lengyel politikusok mellett magyar politikusok is pénzt kaptak az oroszoktól.

Hadházy Ákos a Facebookon Toroczkai Lászlót és Szánthó Miklóst nevezte meg, mint lehetséges orosz pénzzel támogatott magyar politikusokat. Állítása szerint a Voice of Europe híroldal két magyar politikussal interjúzott, akikkel azóta már a nem működő prágai lap közölt cikkeket. A Deník N című cseh lap egy cseh származású német politikusra, Petr Bystronra hivatkozott, aki részt vett a Mi Hazánk január végi rendezvényén, ahol Toroczkai kijelentette, hogy a párt "igényt tart Kárpátaljára".

Fotó: Hadházy Ákos Facebook oldala

Toroczkai László ezért pert indít Hadházy "ügynök" ellen a rágalmazás miatt, és azt állítja, hogy a globalista hálózat beavatkozik az EP-választásokba. Úgy véli, Hadházy egyetlen bizonyítéka az, hogy az orosz finanszírozású Voice of Europe interjút készített vele. Toroczkai hozzátette, hogy interjúkat ad különböző médiumoknak, beleértve az orosz állami médiát is, és nem lát okot titkosszolgálati nyomozásra.

Hadházy már reagált is: Elmondta, hogy áll a per elébe, megjegyezve azt, hogy "ha az embert egy zsebnáci perli be, az valójában megtiszteltetés. Sok fideszes tolvaj fenyegetőzött már ezzel, mindig felér egy fél beismeréssel".