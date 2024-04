"Kérlek, ne hazudjatok, legalább Te ne!" – A visszatérő Gulyás Gergely kemény üzenetet kapott a Kormányinfó előtt

Gulyás Gergely műtétje után, április 11-én, csütörtökön Kormányinfót tart, amin Varga Mihály és Nagy István miniszterek is részt vesznek. Szentkirályi Alexandrát Vitályos Eszter váltja a kormányszóvivői poszton, ez lesz az első nyilvános szereplése.

Fotó: Magyar Péter Facebook

Magyar Péter a Kormányinfó előtt hosszú üzenetet címzett Gulyás Gergelynek:

Kérlek, ne hazudjatok, legalább Te ne. Nem vagyok háborúpárti. Fontosnak tartom, hogy Magyarország és egész Európa kimaradjon a háborúból. Nem támogatom fegyverek szállítását Magyarországon keresztül. Fontosnak tartom, hogy a nagyhatalmak mielőbb tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy a két éve tartó vérontás végre lezárható legyen. Jómagam valóban aggódom a kárpátaljai magyarságért, és minden diplomáciai erőfeszítést támogatok, amely akár az életük megóvásában, akár a kisebbségi jogaik visszaszerzésében segít. De mondjuk ki újra, az agresszor Oroszország, ő a támadó fél. A háborút Putyin kezdte, és ő tudja befejezni.

- írta Magyar Péter, majd folytatta:

Nem vagyok és nem is leszek baloldali. Nem mintha egy polgári demokráciában, akár konzervatívnak, akár baloldalinak, akár liberálisnak, akár jobboldalinak lenni szitokszó lenne. Tudod, milyen családból jövök, tudod, miért harcoltam Veled 20 éve. Én ugyanaz az ember maradtam. Ha én baloldali vagyok, akkor hozzám képest Orbán Viktor egy tőrőlmetszett szocialista és egyben államkapitalista. Elég megnézni kormányzása tizennégy évét.

- a mondanivalójának itt még nem volt vége:

Mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy miközben milliárdokat költötök az aljas, hazug propagandával történő lejáratásomra, az ország éppen a csőd felé robog. Az első negyedévben elértük az egész évre tervezett költségvetési hiánycélt. Adjatok számot a magyar embereknek, hogy a júniusi választások után milyen brutális megszorításokra készültök. És nem, már senki nem hiszi el Nektek, hogy Orbán Viktor kormánya nem ismeri a megszorítás szót. Mind ebben az országban éltünk az utóbbi két évben.

Soron következő pontjában arról beszélt, hogy egy új kormány felállása esetén megnyitná az ügynökaktákat.

Ezzel a lépéssel 34 éve adós a politikai elit, nem véletlenül. Nem véletlenül, hiszen eddig így nem derülhetett ki, hogyan és kik lopták szét első körben az országot 1990 körül, és hogyan jött létre az a szűk hatalmi, gazdasági elit, amely azóta is uralja az országot. Néhol már az új generáció.

Végül azt kérte Gulyástól, hogy „ne akadályozzátok meg a pártdelegáltjaitokon keresztül, hogy a Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön, 16:30-kor nyilvántartásba vegye a Tisztelet és Szabadság (TISZA) Pártot a június 9-i választásokra. Ne süllyedjetek Oroszország szintjére”.

Kíváncsian várjuk a mai Kormányinfót és azt is, hogy Gulyásék kitérnek e a Magyar jelenségre, már csak azért is, mert Varga Judit szerint Magyar nem csak őt, de Gulyás Gergelyt is megfenyegette.