Nagyon csórók a magyarok? – Egy újabb megdöbbentő változás, ami megmutatja a színtiszta valóságot

A magyar autók átlagéletkora alulról súrolja a 16 évet. A használt autóknál pedig leggyakrabban a még ennél is idősebb kocsikat keresik, leginkább a 18 éves kocsik iránt érdeklődnek. Ennek egyszerű az oka, a használt autók korábban jelentősen megdrágultak, így kénytelenek a magyarok a megfizethetőbb modelleket keresni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a magyar autók átlagéletkora 2024 második negyedévében már alulról súrolja a 16 évet – írja az index.hu. A Használtauto.hu aktuális adatait, vagyis a telefonos megkeresések számát megvizsgálva a vásárlók leggyakrabban még a magyar átlagnál is öregebb, 18 éves használt autók iránt érdeklődnek leginkább.

Kevés a magyarok pénze, ezért öreg autókat vásárolnak/Fotó: 123rf.com

2022-ben a 16 éves autók álltak a telefonos megkereséseket összesítő toplista élén, ez a szám nőtt évről évre.

Az ok: a használt autók 2022-ben jelentősen megdrágultak, emiatt vásárlók túlnyomó része is kénytelen volt idősebb, megfizethetőbb modelleket keresni. Ezzel szemben az újautó-árak a jelentős ár- és THM-akcióknak köszönhetően tavaly év végére elkezdtek mérséklődni,ez a tendencia idővel a használtautó-piacra is kihathat. Ebből következően a hazai autópark is kissé megfiatalodhat majd – véli Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.