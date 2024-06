Nyilvánosan estek egymásnak a bukott fideszes polgármester-jelöltek – Így szóltak be a másiknak

Keszthelyen és Hévízen nagyot buktak a fideszes polgármester-jelöltek. A hévízi Vértesaljai László Facebook-posztjában úgy összegezte a választást: „purgatórium”. A keszthelyi polgármester-jelölt, a szintén bukott Manninger Jenő erre kiosztotta fiatal párttársát.

Nagyot buktak a fideszes polgármesterjelöltek Keszthelyen és Hévízen. Keszthelyen a Fidesz 2002 óta nem tudott veszteni – írja a 444.hu. Az eredmények azt mutatják, hogy nem a Fideszből lett elegük a helyieknek, hanem a fideszes városvezetésből.

A járás másik városában, Hévízen nagyon brutális volt a vereség. A Fidesz vármegyei listája az országos átlag fölött teljesített, 49 százalékot ért el. Ehhez képest a fideszes Vértesaljai László polgármester-jelölt 38:62 arányban kapott ki civil kihívójától.

Vértesaljai Lászlónak sokan kampányoltak a Fideszből/Fotó: Facebook/Vértesaljai László

A hétfős önkormányzati gréiumban 1 darab fideszes kaphat helyet abban a városban, amelyet 2010 óta nagy többséggel a Fidesz irányít A két érintett fideszes jelölt a nyilvánosság előtt kezdett el vitatkozni.

Vértesaljai László, a hévízi vesztes, akinek a kampányban miniszterek és államtitkárok segítettek, konkrétan azt a címet adta Facebook-bejegyzésének, hogy „Purgatórium”. A gratuláció és köszönet után azt írta:

Végül azt írta:

Manninger Jenő, aki csak két éve keszthelyi polgármester, de régi fideszes, államtitkár és frakcióvezető-helyettes is volt erre válaszolt Facebook-posztjában:

„Vereség után rögtön ne vagdalkozzunk, mert az indulat s elkeseredés rossz tanácsadó! Ne szidjuk hasonló pártállású elődünket, mert az ránk is visszaüt, a Fideszben szinte soha nem bírálta egy miniszter az elődjét, legfeljebb annyit mondanak: én van, amit máshogy fogok csinálni. Az elhibázott beruházások emlegetésével a térség fideszes vezetőit, így köztük Nagy Bálintot is lejáratni szintén nem csapatmunka. És tudatlanság, az ellenzék vádjait elismerni teljes amatőrség és ráadásul igaztalan.”

- írta Manninger.

„Tisztázzuk azonban, mi vezetett elsősorban a vereséghez. Vértesaljai László sok mindenben téved. Keszthelyen egy reprezentatív felmérés szerint tavaly decemberben és idén márciusban is vezetett a Fidesz és én is a szavazáson résztvevők között minden mutatóban 50% felett voltam. Ezért is kaptam megbízást, hogy idősebbként is induljak. Az általa leírt okok akkor is létezhettek – erről majd később -; de Keszthelyen állt a zászló.”