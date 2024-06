Magyar konzuloktól fog hemzsegni a foci EB – Személyesen Szijjártó Péter rendelte ki őket Kölnbe

Németországban játszik a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokságon. A szombati mérkőzés miatt rengeteg konzult rendelt a városba Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy segítsenek a szurkolóknak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a kölni Európa-bajnokságon – értesült az atv.hu.

Szijjártó Péter 11 konzult rendelt ki Kölnbe az Európa-bajnokságra/Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szombaton játssza első mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott a németországi Európa-bajnokságon, s ezzel kapcsolatban a tárcavezető elmondta: az első kölni mérkőzésre több mint tízezer magyar szurkolót várnak.

"Az ilyen nagymértékű magyar szurkolói jelenlét külföldön természetesen nekünk is munkát ad. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar szurkolóknak kizárólag a szurkolásra, a szórakozásra kelljen figyelni, és lehetőleg minél kevesebb kellemetlenséggel szembesüljenek"

- szögezte le Facebook-posztjában.

Minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a mérkőzésnek helyszínt adó német városban, összesen 11 konzul fog Kölnben szolgálatot teljesíteni. Közülük lesz valaki a repülőtéren és a vasútállomáson is, hogy az odaérkező magyar szurkolókat fogadja, valamint a szurkolói zónában, a szurkolói vonulás útvonalán, a stadionon kívül és a stadionon belül is. Nem lesz olyan helyszín, ahol magyarok megfordulnak, és ne lenne konzuli jelenlét – hangsúlyozta a miniszter.

Kiemelte, hogy a legközelebb lévő konzulátuson, Düsseldorfban is megemelt létszámmal és folyamatos lesznek. Három vészhelyzeti segélyhívó telefonvonalat is létesítettek, emellett pedig a budapesti központi call center is állandóan rendelkezésre áll.

A miniszter elárulta, hogy a szurkolói zónában egy mobil konzuli iroda is lesz,

"hogyha ügyes-bajos dolgok, elveszett dokumentumok ügye áll elő, akkor a lehető leggyorsabban tudjunk önöknek segíteni"

- fogalmazott.

A Konzuli Szolgálat Utazom nevű applikációjára is felhívta a figyelmet, ahol a szurkolók minden fontos információt megtalálhatnak.