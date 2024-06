Orbán kicsattan az önbizalomtól, azt mondja: „Senkitől nincs szükségem bocsánatkérésre, nem ilyen csávó vagyok”.

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs szünetében – némi viccelődés után – válaszolt néhány spontán újságírói kérdésre.

A helyzetet a HVG közölte. Orbánt először arról kérdezték, milyen volt az uniós tagállamok állam- és kormányfőinek vitája, amelyen nem sikerült megegyezni az EU új csúcsvezetőiről. Erre a kormányfő csak annyit válaszolt, hogy „civilizált”.

Majd arra volt kíváncsi az egyik riporter, hogy Mark Rutte holland miniszterelnök, akivel Orbán külön is találkozott hétfő este, bocsánatot kért-e tőle.

„Miért? Hogy megszületett?”

– viccelődte el a kérdést Orbán, majd azt is hozzátette: „Senkitől nincs szükségem bocsánatkérésre, nem ilyen csávó vagyok”.

A Financial Times korábbi értesülései szerint Rutte ígéretet tett arra, hogy ha a NATO főtitkárának választják, kihagyja Magyarországot az Ukrajnát támogató NATO-tevékenységekből. A miniinterjúban erre utalt Orbán is, aki szerint attól függ a támogatásuk, hogy Ruttétól is megkapja-e azokat a garanciákat, mint Jens Stoltenbergtől Budapesten.

Ha kész támogatni, akkor tudunk együttműködni” – mondta a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióját vezető Giorgia Meloni olasz kormányfővel kapcsolatban a magyar kormányfő előbb megjegyezte, hogy „az olaszokat mindig szereti”, majd utalt rá, hogy az esetleges jobboldali koalíció bonyolult dolog, hiszen az Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok koalíciója már megszületett.

Szerinte az a kérdés, hogy ez mit jelent a politikának, hiszen a három európai párt ugyan a személyekről meg tud állapodni, de nagyon sok kérdésben – például a migráció, a zöld átmenet vagy a versenyképesség kérdésében – nem értenek egyet.