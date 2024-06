Új fejlemények Magyar Péter listázós ügyében: vizsgálódik az adatvédelmi hatóság

Már néhány napja nincs a közbeszédben Magyar Péter ATV-s botránya és az azt követő Facebookos "listázás", ám ettől még zajlanak a vizsgálatok.

Ahogy a Propeller megírta, a Tisza Párt alelnöke nemrég az ATV – Egyenes beszéd című műsorának volt vendége, ahonnan néhány perc után feldúltan távozott, miután már az első másodpercekben óriási feszültség alakult ki közte és a műsorvezető között. Rónai Egon ugyanis úgy kezdte a beszélgetést, hogy átadott Magyarnak egy piros mappát, amibe azokat az időpontokat gyűjtötték össze, amikor meghívták az ATV-be, de ő nem fogadta ezt el.

Ezt követően vita alakult ki arról, hogy vajon ki állított valótlanságot, ugyanis Magyar korábban sérelmezte, hogy a csatorna nem nyújt számára megjelenési lehetőséget, Rónai pedig azt állította, hogy egyrészt foglalkoztak is a Tisza Párttal, másrészt Magyar nem fogadta el a meghívásaikat.

Forrás: Facebook/Magyar Péter

A történet itt azonban nem ért véget, ugyanis az élő adásban történt adok-kapok után Magyar Péter egy posztot tett közzé Facebook-oldalán, amelyben a vallási-felekezeti hovatartozásra vonatkozó adatokat közölt az ATV munkatársairól.

Emiatt óriási felháborodás tört ki, sőt, mi több, Tényi István, fideszes politikus bejelentéssel is élt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, illetve arról is beszámolt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányságon feljelentést is tett, ugyanis véleménye szerint kivizsgálásra szorul, hogy megvalósult-e a személyes adattal visszaélés vétsége Magyar részéről.

Az adatvédelmi hatóság már vizsgálja az ügyet

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság vizsgálatot indított Magyar Péternek az ATV munkatársainak vallási hovatartozását részletező bejegyzése miatt – írja a MagyarNemzet.hu