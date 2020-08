“Most gránátokat rakunk az alsógatyádba, kibiztosítjuk őket, te felrobbansz" – brutális beszámoló arról, hogyan terrorizálja Lukasenko az ellenállókat Minszkben – fotó

A hatodik napja tartó kormányellenes tüntetések során a rendőrség eddig minden nap komoly erőszakkal lépett fel a tüntetőkkel szemben, akik gumilövedék, bénítógránát, vagy gumibotos verés okozta sérülésekkel kerültek kórházba. A legfrissebb hírek szerint, a letartóztatott mintegy 6700 tüntető bántalmazása tovább folytatódott az őrizetüket ellátó intézményekben.

Nemzeti színű zászlóval tiltakoznak ellenzékiek a 26 éve hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök újraválasztása ellen Minszkben 2020. augusztus 13-án. Fotó: MTI/EPA/Taccjana Zenkovics

A börtön, ahová engem már négyszer is bevittek korábban, most már egy koncentrációs tábor. 70 kékre-lilára vert embert tartanak bezárva egy 5x5 méter átmérőjű nyitott tetejű betonveremben napok óta, víz és élelem nélkül - írta nekem ma Piotr Markielau, egy belarusz ismerősöm arról, hogyan terrorizálja Orbán barátja és szövetségese, Alexander Lukasenko az ellenállókat Minszkben

– így kezdi Facebook-posztját Sárosi Péter jogvédő, történész, a Jogriporter Alapítvány elnöke, a Drogriporter.hu szerkesztője.

Piotr egy „rendkívül értelmes, jó kedélyű” diák, aki 2018 novemberében látogatott Budapestre, hogy részt vegyen egy rendezvényen. A beszámolót ő tette közzé a Facebook-oldalán, az egyik barátjától származik, akit jelenleg kórházban ápolnak, miután „félholtra verték és megkínozták”.

A beszámolóból többek között kiderül az is, hogy Lukasenko rohamrendőreit az orosz titkosszolgálat emberei segítik a nép terrorizálásában – teszi hozzá Sárosi Péter.

A beszámolóban arról is írnak, hogy

Engem is megvertek és hátrakötötték a kezem. Három rohamrendőr odacipelt a sarokra, és így szóltak: “Most gránátokat rakunk az alsógatyádba, kibiztosítjuk őket, te felrobbansz, mi meg azt mondjuk, hogy egy ismeretlen robbanószerkezetet akartál ellenünk használni.” És ezzel beleraktak egy gránátot az alsómba és elrohantak. Aztán visszajöttek, ismét megvertek. A fogam letört, mivel a hátizsákomat a számban kellett vinnem. Amikor a hátizsák leesett a földre, megvertek, újra felvettem, de ők csak ütöttek. Ütöttek, vertek, vég nélkül.

"Két rohamrendőr vett körül két oldalról, arccal a földre fektettek, és 2-3 percig verték a lábam. A lábam azóta is tele van zúzódásokkal. Aztán visszatettek a másik autóba és elhajtottak velem. Az út felében az OMON rendőr lába ott volt a nyakamon". (...) "Akinél mobilt találtak, azt megpróbálták megnézni. Az egyik srácot, aki megtagadta a kód átadását, azzal fenyegettek meg, hogy bottal erőszakolják meg. Erre megmondta a kódot, és a rendőrök elkezdték nézni a Telegram üzeneteit. Voltak lányok is, 18 év körüliek, akik a sebesülteknek próbáltak segíteni. A rohamrendőrök inzultálták és lekurvázták őket. Amikor az egyik lány válaszolt valamit, leborotválták a haja egy részét."

Ha nem fogod be a pofád, beviszünk és kamerák előtt több férfi fog megerőszakolni, aztán elviszünk az erdőbe.

És ott fogod végezni – fenyegették meg. (...)

A fiúkat brutálisan megverték, szünet nélkül. Kezüket, lábukat, bottal vagy anélkül. Amikor falhoz állítottak minket, az embereket úgy verték, hogy közben a fejüket a falhoz kellett támasztani.

(...) "Egy folyosón kellett átmenni, amelynek mindkét oldalát 20-20 rendőr képezte. Végig kellett futnod a folyosón úgy, hogy közben mindkét oldalról ütöttek. Szándékosan a fejre, a lágyékba, a lábra céloztak, hogy elessél." (...)

Gumibottal vertek, de belül fémrúd volt. Nem álltál ellen. Amit mondanak, azt megcsinálod. Csendben vagy. Nem hivatkozol a jogaidra.

(...) A fejem be volt törve, az egész testem csupa kék-zöld. Nem tudtam mozogni, elvesztettem az eszméletemet, nyál csorgott a számból. “Nocsak, ez itt még be is van drogozva,” tréfálkoztak rajtam. Ekkor már görcsökben fetrengtem. (...) "Az aktivistákat, és azokat, akik szerintük a tüntetések szervezői voltak, vörös festékkel jelölték meg, és elkülönítették.

Az épületből folyamatosan hátborzongató sírás és sikolyok hallatszottak. Azt mondják, vannak speciális kínzókamrák, ahol addig kínozzák az embereket, amíg elvesztik az eszméletüket. Szerintem ez így is van.

A történetet Sárosi fordította magyarra, a teljes szöveget ITT olvashatja el.

A tüntetések előzménye, hogy a minszki központi választási bizottság előzetes eredményei szerint a vasárnapi elnökválasztáson Lukasenka győzött a szavazatok 80,08 százalékával, a fő ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja pedig 10,09 százalékot szerzett. Az ellenzék kétségbe vonja a választás tisztaságát. Fehéroroszországban csütörtökön már az ötödik egymást követő napon vonultak utcára a tüntetők a választás óta, a hatóságok országszerte eddig mintegy 7 ezer ember vettek őrizetbe, és két tüntető halálának a hírét erősítették meg.

Szabadon engedett ellenzékiek távoznak egy minszki börtönből 2020. augusztus 14-én. A 26 éve hatalmon lévő Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök újraválasztása elleni tüntetéseken több mint hatezer embert vettek őrizetbe a fehérorosz fővárosban. MTI/EPA

Közben a Twitteren terjed egy, a Nexta Telegram-csatornáról származó felvétel, amin fiatal orvosok sétálnak a kelet-fehéroroszországi Mogilev város egyik utcáján, kezükben egy-egy fényképpel azokról a sérülésekről, amiket el kellett látniuk az elmúlt napokban.

Forrás: Facebook/Sárosi Péter, Magyar Narancs, 444