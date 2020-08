Lukasenka egy utolsó kísérletbe kezdett: ezt az utasítást adta a belügyi szerveknek

A fehérorosz elnök kiadta az utasítást, hogy a belügyi szervek tegyenek rendet Minszk utcáin, lényegében verjék le a tüntetéseket. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba. Mindeközben az uniós vezetők bejelentették, az EU nem ismeri el a fehérorosz választások eredményét.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben

- jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

Lukasenka lépése éles fordulat ahhoz az enyhébb hatósági hozzáálláshoz képest, ami az elmúlt napokban volt tapasztalható Fehéroroszországban, a hétvégi több százezres rendszerellenes tüntetések és az állami vállalatoknál indult tömeges sztrájkok után – írja a Portfolio.

A tudósítása szerint Lukasenka azt mondta:

Nem lehet tovább semmiféle rendbontás Minszkben. Az emberek fáradtak. Az emberek békét és nyugalmat akarnak.

Az elnök a határőrizet megszigorítását is elrendelte annak érdekében, hogy az országba ne juthassanak be "fegyverek és harcosok". Emellett az államfő utasította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba – teszi hozzá a Portfolio. A jelek szerint tehát Lukasenka egy utolsó kísérletbe kezdett a hatalma stabilizálására.

Az utasítás azután érkezett, hogy

az oroszok szerint nincs szükség a katonai beavatkozásra, de szerintük az ellenzékkel párbeszédet kell kezdeni.

Fehéroroszországban másfél hete folyamatosak a hatóságok által brutálisan kezelt tüntetések. A tiltakozók szerint Aljakszandr Lukasenka elnök elcsalta az elnökválasztást, amelyen a hivatalos adatok szerint a voksok 80,1 százalékát kapta. Lukasenka az ellenzékre hárította a felelősséget az erőszak elharapózásáért.

Rendőrök által megvert tüntetők képével és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök áthúzott arcmásával tiltakoznak az államfő ellen Minszkben 2020. augusztus 17-én. Fehéroroszországban egy hete tüntetnek, mert a tiltakozók szerint Lukasenka csalással nyerte meg az augusztus 9-i elnökválasztást. MTI/AP/Dmitrij Loveckij

Merkel: az EU nem ismeri el az elnökválasztás eredményét

Az Európai Unió nem ismeri el a fehéroroszországi elnökválasztás eredményét – jelentette be a német kancellár szerdán Berlinben a huszonhét tagország állam-, illetve kormányfőjének videokonferenciája után.

Angela Merkel kijelentette, hogy

a fehéroroszországi elnökválasztás "nem volt sem fair, sem szabad", ezért az EU nem ismeri el az eredményét.

Az EU a békés tüntetők mellett áll, és elítéli a minszki "rezsim" által a demonstrálókkal szemben alkalmazott "brutális erőszakot" – mondta.

Az EU követeli a fehérorosz kormánytól, hogy tartózkodjon az erőszaktól, biztosítsa a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát, illetve a független sajtó működését. A minszki vezetésnek szabadon kell bocsátania "a politikai foglyokat, méghozzá feltétel nélkül", és meg kell kezdenie a "nemzeti párbeszédet".

Gondoskodni kell arról, hogy ebbe a párbeszédbe az ellenzék és valamennyi társadalmi csoport szabadon bekapcsolódhasson. A folyamat megszervezésében és előmozdításában közreműködhetne az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ), az elnökválasztáson történt súlyos visszaélések kivizsgálásában pedig részt vehetne az EBESZ emberi jogi intézete, a Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) – közölte Angela Merkel.

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Németország kancellárja külön köszönetet mondott Litvánia és Lengyelország kormányának Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz ellenzéki elnökjelölt befogadásáért, valamint a helyi civil társadalom támogatásáért.

A többi között hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország társadalmának függetlenül, külső befolyásolás nélkül kell döntenie jövőjéről. Mint mondta, "Fehéroroszországnak önállóan kell határoznia útjáról".

Aláhúzta: "nagyon ügyelünk arra, hogy ne mi mondjuk meg Fehéroroszországnak, mi ott a teendő, hanem a fehéroroszországi ellenzék nyilvánítsa ki, hogy mit kíván tenni".

Aljakszandr Lukasenka legfőbb vetélytársa, az angol nyelvtanárból előlépett Szvjatlana Cihanouszkaja a választás után Litvániába menekült. Hétfőn egy videoüzenetben kijelentette, hogy készen áll Fehéroroszország vezetésére.

Lengyelországba érkezett Cihanouszkaja munkatársa, Veranika Cepkala

Lengyelországba érkezett a fehérorosz ellenzéki elnökjelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja egyik munkatársa, Veranika Capkala, valamint az elnökválasztásból kizárt férje, Valerij Capkala – jelentette szerdán a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió.

Az ukrán fővárosból, Kijevből két gyerekével érkező házaspárt kedd este a varsói repülőtéren Michal Szczerba lengyel ellenzéki képviselő fogadta a Polsat News szerint. Szczerba korábbi közlések szerint a fehérorosz ellenzék meghívására Fehéroroszországban tartózkodott az augusztus 9-ei elnökválasztás idején.

Keddi Twitter-bejegyzésében Szczerba megköszönte a lengyel külügyminiszter, Pawel Jablonski és a LOT lengyel állami légitársaság együttműködését a Capkala család fogadásában.

Mateusz Morawiecki kormányfő ígértének megfelelően, Lengyelország "kész befogadni az üldözésnek kitett személyeket" – reagált Szczerba bejegyzésére Jablonski, utalva a lengyel miniszterelnök által minap bejelentett, a fehéroroszországi üldözöttek támogatásáról szóló tervre.

Szczerba tudatta: Veranika Capkala csütörtökön Varsóban az ellenzéki többségű szenátus elnökével, Tomasz Grodzkival találkozik, és Capkala találkozni akar a Litvániába menekült Cihanouszkajával is.

A lengyel sajtó szerint Veranika Capkala a fehérorosz elnökválasztás napján távozott hazájából Oroszországba, onnan pedig Ukrajnába ment, ahol a Minszket már korábban elhagyó férjével találkozott.

Cihanouszkaja másik munkatársát, Marija Kalesznyikavát az elnökválasztás előestjén a fehérorosz hatóságok őrizetbe vették, majd szabadon engedték.

Forrás: Portfolio