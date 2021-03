Mondjuk a Moderna vakcina megdöbbentő mellékhatását! – Képek!

A Moderna vakcina új mellékhatása látott napvilágot, azonban pánikra semmi ok – tudta meg a Ripost.hu.

A gyengeség, hőemelkedés, fejfájás és láz után új, ijesztő mellékhatást diagnosztizáltak a Moderna vakcinával beoltottaknál – tudósít a Ripost.hu.

A fent említett kellemetlenségek általában pár nap alatt elmúlnak, azonban a most felfedezett mellékhatás eleve 4-11 nappal az oltás után jelentkezik. A beoltottak testének különböző részein, főleg az oltás környékén, piros, érzékeny duzzanatok keletkeznek. A fotó itt tekinthetőek meg.

Azonban egy korábbi vizsgálat szerint ez a mellékhatás is csupán az első injekció után 0.8%-ban, a második után pedig 0.2%-ban jelentkezik – ahogy ezt írja a New England Journal of Medicine amerikai szaklap.

Fontos megemlíteni, hogy a tanulmány szerint ez a mellékhatás is elmúlik 6-12 nap múlva, illetve, hogy a foltok megjelenése nem akadályozza a második adag vakcina beadását.

