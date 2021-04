Peking beismerte: nem túl hatékonyak a kínai vakcinák

A Sinovac vakcinája 50 százalék körül van, szemben a Pfizer 97 százalékos hatékonyságával.

MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit

„Nem túl magas” a hatékonysága a jelenleg használt kínai koronavírus-elleni vakcináknak

– mondta szombaton egy konferencián a kínai járványügyi központ vezetője. Az AP tudósítása szerint – amelyet a 24.hu idézett – Gao Fu kijelentette, hogy most már hivatalosan is vizsgálják annak lehetőségét, hogy más technológiával működő oltóanyagokat is használjanak az immunizáció során.

A kínai Sinopharm és a Sinovac vakcina elölt vírust tartalmaz, és egészen eddig a kínai állami propaganda igyekezett kétséget ébreszteni az olyan mRNS-alapú védőoltások ellen, mint a Pfizer-Biontech, vagy a Moderna. Az említett szombati konferencián ugyanakkor a járványügyi központ másik tisztviselője közölte, hogy a Kínában fejlesztett mRNS-sel dolgozó vakcinák is a klinikai tesztelés szakaszába léptek.

A Sinovac vakcinája 50 százalék körül van, szemben a Pfizer 97 százalékos hatékonyságával. A hivatalos tájékoztatás szerint április másodikáig Kínában 65 millióan kapták meg legalább az első vakcinát, ebből 34 millióan pedig már a másodikat is.

Az AP megjegyzi, hogy szakértők szerint a különféle technológiával működő oltások kombinálása növelheti a hatékonyságot. Nagy-Britanniában például a hagyományos módszerrel készült AstraZeneca és a Pfizer lehetséges kombinációját tanulmányozzák kutatók.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/EPA/Rungrodzs Jongrit