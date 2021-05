Ez a legújabb: tehénvizeletet iszik egy képviselő a Covid ellen

Indiában több elismert orvos is kiállt az alternatív módszer mellett, így a hindu nacionalista Indiai Néppárt parlamenti képviselője, Pragya Singh Thakur bátran lenyilatkozta, hogy él eme sajátos módszerrel.

Ellenpólusként több orvos is felszólalt a gyakorlat ellen. A súlyos járványhelyzettel küzdő Indiában a tehenek szent állatnak számítanak, ezért rengetegen kenik be a testüket az állat trágyájával vagy vizeletével (utóbbit meg is isszák jópáran).

„Mély fájdalmaim vannak, de mindennap fogyasztok tehénvizeletet. Tehát most nem kell semmilyen gyógyszert szednem a koronavírus ellen és nem is kapom el a koronavírust” – mondta a képviselő, majd azt is hozzátette, hogy a tehénvizelet életmentő.

A képviselőnő akkora felháborodást váltott ki a pártja hétfői rendezvényén elmondott beszédével, hogy több politikus is kritizálta miatta.

"...az efféle kijelentések megsértenek minden virológust és frontvonalban dolgozót..."

-jelentette ki többek között egy regionális poilitikai párt képviselője. A további reakciókat a 24.hu cikkében olvashatják.

