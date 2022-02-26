Érkeznek az első felvételek Kijevről

Találat ért egy sok emeletes lakóházat Kijevben. A NEXTA is közölt helyszíni felvételeket. Az épületből tűzoltók segítették kimenekíteni a sérült túlélőket.
A residential building was hit in #Kyiv. pic.twitter.com/hFN3Z3aMTq— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022
Fotó: Twitter
A video from the #Lobanovsky Avenue in #Kyiv pic.twitter.com/s5UzXqndvf— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022
#Оперативна_інформація від ДСНС України
"Фіксуємо черговий воєнний злочин проти мирного населення України.Рятувальники проводять евакуацію мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де 26.02 сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 17 та 18 поверхів." pic.twitter.com/MC9PndcZXm— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2022
Фіксуємо воєнні злочини РФ проти мирного населення України— Defence of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2022
На відео – момент попадання ракети до житлового будинку на Лобановського 6 а. Відео з камери спостереження сусіднього будинку pic.twitter.com/FWT8xAjwLQ
Ukrajna külügyminisztere követeli az Orosz Föderáció elszigetelését és az orosz gazdaság tönkretételét.
Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022
Címlapkép: Twitter
8 hozzászólásarrow_drop_down_circle
wow
Ruszkik haza!!!
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