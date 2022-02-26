Érkeznek az első felvételek Kijevről

Találat ért egy sok emeletes lakóházat Kijevben. A NEXTA is közölt helyszíni felvételeket. Az épületből tűzoltók segítették kimenekíteni a sérült túlélőket.



Fotó: Twitter

#Оперативна_інформація від ДСНС України "Фіксуємо черговий воєнний злочин проти мирного населення України.Рятувальники проводять евакуацію мешканців багатоповерхівки по проспекту Лобоновського 6А, де 26.02 сталося попадання снаряду в житловий будинок на рівні 17 та 18 поверхів." pic.twitter.com/MC9PndcZXm — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2022

Фіксуємо воєнні злочини РФ проти мирного населення України

На відео – момент попадання ракети до житлового будинку на Лобановського 6 а. Відео з камери спостереження сусіднього будинку pic.twitter.com/FWT8xAjwLQ — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 26, 2022

Ukrajna külügyminisztere követeli az Orosz Föderáció elszigetelését és az orosz gazdaság tönkretételét.

Київ – наше чудове, мирне місто – пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Címlapkép: Twitter