Érkeznek az első felvételek Kijevről

Találat ért egy sok emeletes lakóházat Kijevben. A NEXTA is közölt helyszíni felvételeket. Az épületből tűzoltók segítették kimenekíteni a sérült túlélőket.

A residential building was hit in #Kyiv . pic.twitter.com/hFN3Z3aMTq



Fotó: Twitter

A video from the #Lobanovsky Avenue in #Kyiv pic.twitter.com/s5UzXqndvf