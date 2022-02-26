Találat ért egy sok emeletes lakóházat Kijevben. A NEXTA is közölt helyszíni felvételeket. Az épületből tűzoltók segítették kimenekíteni a sérült túlélőket.

Érkeznek az első felvételek Kijevről
Fotó: Twitter

Ukrajna külügyminisztere követeli az Orosz Föderáció elszigetelését és az orosz gazdaság tönkretételét.

Címlapkép: Twitter

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Ukrán elnök: Nem tesszük le a fegyvert

8 hozzászólásarrow_drop_down_circle

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KisTehen
@Horizont: te így a képekről ránézésre meg tudod állapítani, hogy orosz rakéta volt?

wow
thumb_up replyVálasz error access_timema, 09:10
Rizikó
Lófütty! Láttátok képeken Budapestet 45 ben? Na az a pusztítás. Esetleg Caent, mikor a szövetségesek szétlőtték.
thumb_up replyVálasz error access_timema, 09:10
Horizont
@KisTehen: ja nem, orbán lőtte ki...
thumb_up replyVálasz error access_timema, 09:18
KisTehen
@Horizont: ukrán hadseregnek már nincs?
thumb_up replyVálasz error access_timema, 09:23
kereső
"A civil lakosságnak nincs félni valója"- mondta az orosz hadügyminiszter csütörtökön. Látjuk.
Ruszkik haza!!!
thumb_up replyVálasz error access_timema, 09:26

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