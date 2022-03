Orbán Viktor nem megy Kijevbe a lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnökkel – megszólalt a kormányfő sajtófőnöke

A lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnök utazik az ukrán fővárosba, Orbán nem.

Az orosz támadás ellen emelt barrikádok a kijevi Függetlenség terén 2022. március 10-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását Ukrajnában. Fotó: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

A lengyel kormány kedden délelőtt jelentette be, hogy Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Janša szlovén miniszterelnök is az ostromlott Kijevbe utazik kedden, hogy találkozzanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és támogatásukról biztosítsák őt. Az Ukrajnába utazó delegáció tagja még Jarosław Kaczyński, Lengyelország miniszterelnök-helyettese, a Fidesszel szövetséges Jog és Igazságosság párt elnöke is.

A látogatással kapcsolatban a Telex megkereste a Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy megtudják, Orbán Viktor miniszterelnök miért nem utazik Kijevbe a lengyel, a cseh és a szlovén kormányfővel együtt.

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke egy mondatban válaszolt a Telex kérdéseire:

„A miniszterelnök tud a látogatásról, de most nem megy Kijevbe.”

