Az oroszok bevethették az egyik legdurvább fegyvert, ami létezik

Termobárikus, más néven vákuumbombák bevetése látható a Rob Lee orosz biztonságpolitikai szakértő által is megosztott videón. A rendkívül nagy pusztításra képes, civilek elleni bevetés esetén háborús bűnnek minősülő fegyvert az oroszbarát szeparatista „Donyecki Népköztársaság” katonái vetették be egy orosz gyártmányú TOSZ-1A-ról indítva.

A vákuumbomba úgy működik, hogy oxigént von el, és így erős, magas hőmérsékletű robbanásokat hoz létre. Kétlépcsős lőszerről beszélünk: az első fokozatú töltet egy nagyon finom anyagból – a szénalapú üzemanyagtól az apró fémrészecskékig – álló aeroszolt juttat ki, a második töltet begyújtja ezt a felhőt, tűzgömböt, hatalmas lökéshullámot és vákuumot hoz létre, mivel elszívja a környező oxigént, részletezi a működést a Guardian. Az óriási nyomást eredményező robbanáshullám lényegesen tovább tarthat, mint egy hagyományos robbanóanyag esetében, és képes komplett épületeket a földdel egyenlővé tenni.

Fotó: Vitaly V. Kuzmin, Wikipedia CC BY-SA 4.0

Az ilyen, nagyjából 4 km-es hatótávolságú fegyvereket sokféle célra használják, és többféle méretben kaphatók. Ukrajnában a gyanú szerint azt láthatjuk, hogy Oroszország „bunkerromboló” szerepkörben használja őket védelmi állások megsemmisítésére. A rendkívül nagyméretű, levegőből indítható változatokat barlangok és alagútkomplexumok megsemmisítésére tervezték. A szovjet és a nyugati erők az 1960-as évek óta használnak ilyen fegyvereket, az USA például ilyenekkel próbálta megállítani az Al-Kaidát Afganisztánban, az oroszok Csecsenföldön használták, de a bizonyítékok alapján 2016-ban, Szíriában is bevethették ezeket.

Reportedly video of a Russian TOS-1A thermobaric MLRS BM-1 launcher firing on targets in Ukraine. https://t.co/nN8KMHmqll pic.twitter.com/FuUThYxEws — Rob Lee (@RALee85) March 20, 2022

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben Markarova állítása igaz, és az oroszok vákuumbombát vetettek be lakott területen, az háborús bűnnek minősül – rendkívül borzalmas és fájdalmas halált okoz, a villámgyorsan elégő oxigén okozta vákuum ugyanis széttépi azok tüdejét, akik ekkor még életben vannak –, ezért is fogalmazott óvatosan az eset után Washington, nem megerősítve, hogy valóban ilyen támadásról van szó. Az NBC News megszólaltatott viszont egy magasrangú védelmi tisztviselőt, aki annyit megerősített nekik, hogy Amerika értesülése szerint Oroszország valóban küldött ukrán területre olyan járművet, amelyről indíthatók vákuumbombák, ám a bombák jelenlétét nem tudták megerősíteni.

A támadás után a város polgármestere, Pavel Kuzmenko is vákuumbombaként írta le a támadásra használt fegyvert, a robbanásról pedig egy nem hitelesített, távolról készült videó is készült. Továbbá a háború első napjaiban több, Ukrajna területére bevonuló orosz páncéloson is lehetett látni ilyen, termobárikus fegyver indítására alkalmas szerkezetet – a moszkvai Győzelem Napja felvonuláson a TOS-1 rendszert leginkább T-72-es tank alapjára szerelve lehet látni.