A Nexta Kelet-Európai hírügynökség közlése szerint Vladislav Avaev, a Gazprombank egykori alelnöke lelőtte feleségét, 13 éves lányukat, majd magával is végzett.

Avaev az orosz államigazgatásban, valamint diplomataként is dolgozott.

Motivációja ismeretlen, ám Twitteres kommentek szerint ez már a harmadik Gazpromhoz köthető rejtélyes haláleset idén.

In #Moscow, former vice-president of "Gazprombank" Vladislav Avaev shot dead his wife and 13-year-old daughter, after which he committed suicide.

Previously, Avaev worked in the Office of the President and in the State Duma. pic.twitter.com/LUu3fSMszD