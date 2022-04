“Orosz hadihajó, húzz a f*szba” bélyeget adott ki az ukrán posta

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az Ukrajinszka Pravda tett közzé egy felvételt a Fekete-tengeri Kígyó-sziget védőinek és támadóinak a rádiókommunikációjáról. Az ukrán posta pályázatot hirdetett háborús bélyeg megalkotására, amelyet a legendás bemondás ihletett.



Fotó: Twitter / @Truth_Seeker59

Orosz hadihajó, húzz a faszba!

- válaszolták pár másodpercnyi gondolkodás után a védők arra a felszólításra, hogy tegyék le a fegyvert és adják meg magukat.

Russian warship sinks days after Ukrainian commemorative stamp is issued: Ihor Smilianskyi CEO of the Ukrainian post holds the new postage stamp immortalizing the famous exchange on Snake Island between Russian and Ukrainian forces at https://t.co/J8QElXGaTe pic.twitter.com/9jPU0MFpvs — The Tech Tab (@thetechtab) April 15, 2022

