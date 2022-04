Az elmúlt 50 év legsokkolóbb áremelkedésével számol a Világbank

Az energiaárak és az élelmiszerárak lőhetnek ki az égbe az orosz-ukrán háború miatt.

A Világbank szerint az elmúlt 50 év legsokkolóbb áremelkedéséhez vezethet az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború – írta meg a BBC nyomán a Telex.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint a búzától a földgázig minden látványosan meg fog drágulni a Világbank előrejelzése szerint, ennek pedig hatalmas humanitárius következményei is lesznek – ezt Peter Nagle, a jelentés társszerzője közölte.

Európában a földgáz árának megkétszereződése várható, de az energiaárak átlagosan 50 százalékkal fognak nőni, és bár a jelentésben szerepel az a remény, hogy 2023-ban és 2024-ben határozott csökkenés jöhet, de az árak még így is legalább 15 százalékkal lesznek magasabbak a 2021-es szintnél.

"Az 1973-as olajválság óta most volt a legnagyobb az energiaárak emelkedése 23 hónapos szakaszt tekintve.

Az európai földgázigény 40 százaléka orosz forrásokból jön, a kőolajnak pedig valamivel több mint a negyede – azzal azonban, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, politikai szempontból is egyre nehezebbé válik az import fenntartása, miután ezzel a külvilág lényegében az orosz agressziót finanszírozza, alapvető bevételeket biztosítva a Kremlnek"

A lap szerint mivel már Németország is keresi, hogy Oroszországon kívülről szerezzen be olajat, ez azt jelenti, hogy az Oroszországon kívüli források iránti kereslet nőni fog, ami pedig növeli az árakat is.

Az élelmiszerek terén is hasonló áremelkedés várható, részben azért, mert az orosz és ukrán búzaexport is kiesik (előbbi a szankciók, utóbbi a háború miatt, ami a földművelést lehetetleníti el), amelyek pedig meghatározóak a világban.

A búza 42 százalékkal drágulhat a világpiacon, de a csirkehúsnál is hasonló áremelkedést várnak az elemzők. Az ENSZ felmérése szerint 60 év óta, amióta elkezdték mérni, most a legmagasabb az élelmiszerek árindexe. Viszont az elemzés a rizs és a tea árának csökkenésével számol.

A műtrágya is drágulni fog, ami visszahat az élelmiszerek árára

A Világbank előrejelzése szerint a globális energiaárak 50,5 százalékkal fognak nőni a tavalyi szinttel összevetve, viszont 2023-ban már 12,4 százalékos csökkenés lehet, az élelmiszerárak pedig idén várhatóan 29,7 százalékkal fognak emelkedni, jövőre viszont 10,4 százalékos visszaesést jósol az előrejelzés – olvasható az MTI hírében.

Az élelmiszerek között a legnagyobb idei áremelkedést a növényi étolajok szegmensében várja az elemzés, de például az élelmiszertermeléshez kapcsolódóan a műtrágyák drágulása is jelentős lesz, elérheti a 69,2 százalékot is idén, ez pedig visszahat az élelmiszerek árára.

Tavaly az energiaforrások ára csaknem megduplázódott, az élelmiszerek ára 31 százalékkal nőtt.

A Világbank megjegyzi, hogy az elmúlt két évben az energiaárak emelkedése a 70-es évek eleje óta a legjelentősebb volt. Az élelmiszerek – amelyeknek a legnagyobb beszállítója Oroszország és Ukrajna –, valamint a műtrágyák drágulása 2008 óta a legnagyobb volt.

"Az árupiacok az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb kínálati sokkját élik meg az Ukrajna elleni orosz háború hatásai miatt" – mondta Ayhan Kouz, a Világbank fejlesztési kilátásokkal foglalkozó csoportjának igazgatója. "Az ebből eredő élelmiszer- és energiaárak emelkedése humanitárius és gazdasági következményekkel jár. A nyersanyagok világszerte súlyosbítják az amúgy is magas árnyomást."

A Világbank előrejelzése szerint idén a búza ára több mint 40 százalékkal nő, rekordmagasra emelkedik. Az emelkedő árak komoly nyomást fognak gyakorolni a búzaimporttól függő fejlődő országokra.