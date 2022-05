A hétvégén került megrendezésre a 2022-es Eurovíziós Dalfesztivál. Az idei versenyt az ukrán Kalush Orchestra nyerte meg.

A hangos reakciók persze nem maradtak el, sokan azonnal felemelték szavukat az eredmény ellen, úgy érezték, inkább a politikáról szólt az este, nem pedig a művészetről, és nagy kárnak tartják, hogy elveszett a verseny szakmai oldala.

A versenyzők azóta hazatértek, és nagyon úgy tűnik, a vártnál is gyorsabban kell visszatérniük a nehéz mindennapokba. Oleg Psiuk, a zenekar frontemberének legutóbbi fotója máris bejárta a világsajtót. Az énekes szorosan magához ölelte barátnőjét és csókot adott neki, majd taxiba ült. A járművel a frontra kíván visszatérni, hiszen az ukrán férfiak számára most is érvényben van a hadkötelezettség, ez alól pedig ők sem kivételek.

A hat tagú fiúcsapat külön engedélyt kapott az ország elhagyására, hogy részt vegyenek a versenyen, ám azt a parancsot kapták, hogy hétfőig térjenek haza háború sújtotta Ukrajnába. Az ukrán törvények értelmében minden 18-60 év közötti férfinak megtiltották az ország elhagyását, és felszólítják őket, hogy csatlakozzanak a hadsereghez, és támogassák a háborús erőfeszítéseket.

Oleg Psiuk egy márciusi interjúban azt mondta, hogy önkéntes szervezetet hozott létre, amely a közösségi médiát használja a rászoruló ukránok transzportjának és menedékének megtalálására.