Először mondták be az orosz tévében, hogy a háborút akár el is veszíthetik

Szokatlan kijelentésre vetemedett az orosz állai televízióban Karen Sahnazarov filmrendező és propagandista – szúrta ki a Sky News cikkében a Portfolio.

A lényeg az alábbi videórészletben hallható (angolul feliratozva), amit Francis Scarr, a BBC munkatársa osztott meg. Az orosz propagandista ezt mondja:

A filmrendező szerint az orosz társadalom nagyobb szervezettségére és fegyelmezettségére volna szükség a háború megnyeréséhez. Úgy véli, a Nyugat a várakozásaikkal ellentétben nem fog szétesni, és Zelenszkij nem hülye.

I haven’t seen anything like this on Russian state TV since Ukraine’s counter-offensives last year

Karen Shakhnazarov says Russia needs to recognise the fact that it might lose and that anyone who thinks the West is about to fall apart is deluding themselves pic.twitter.com/FpPQDR2txo