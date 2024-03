Magyarok tömegei jutottak jogosulatlanul német állami támogatáshoz

Jogosulatlanul juthattak támogatáshoz ukrán-magyar kettős állampolgárok Németországban. A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal adatai szerint február 19-ig a német tartományokból összesen 5 609 gyanús esetet jelentettek.

A német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (Bamf) szerint már több mint kétszáz olyan ukrán menekültet találtak a német hatóságok, akikről kiderült, hogy magyar állampolgárságuk is van, így jogosulatlanul vettek fel Németországban menekülteknek járó támogatást – számolt be róla az RTL. A portál szerint Németország az ukrán menekülteknek kivételes eljárást és az úgynevezett Bürgergeld nevű szociális juttatást is biztosítja, de az uniós jog szerint egy uniós tagállam állampolgára nem kérhet menekült státuszt - írja a Pénzcentrum.

A kép illusztráció. Fotó: MTI

Az RTL kérdésére Christoph Sander, a Bamf szóvivője elmondta: február 19-ig a német tartományokból összesen 5 609 gyanús esetet jelentettek, 1258 ember esetében igazolták az ukrán állampolgárságot, 208 emberről pedig kiderült, hogy magyar állampolgársággal is rendelkezik.

13 milliárd forint értékű euró sorsa a tét

A német Merkur című lap szerint egyelőre nem lehet tudni, hogy a gyanús esetek közül pontosan hánynál bizonyosodik be a csalás. Ha minfen vizsgált esetben igazolást nyer, akkor számításaik szerint tavaly összesen 33 millió eurót, vagyis nagyjából 13 milliárd forintnyi összeget utaltak át az érintetteknek.