A színész egy kollázst készített a neki szánt hozzászólásokból, üzenetekből – szúrta ki a 24.hu.

A Dumanszínház YouTube-csatornájára 2021 első napjaiban felkerült egy újévi köszöntő, melyet Lengyel Tamás Jászai Mari-díjas magyar színész adott elő, elég kritikus stílusban.

Kedves hihetetlen teherbírású, egész Kambodzsát lefertőző, de a jachton is dolgozó Szijjártó Péter úr, kedves elvált, de férfi szemmel is gusztusos, mindannyiunk megtakarítását kezelő Mészáros és Mészáros úr

– többek között, ezzel a felütéssel kezdte köszöntőjét Lengyel, aki úgy folytatta később:

Kutyásként, köszönöm, hogy a város új szegleteit fedezhetem fel sötétben, bár napi négyszer kell etetnem, hogy este 8 után is szarjon. De ezt köszönöm a kutya nevében is. Köszönöm, hogy ebben az országban élhetek! Engem sokszor küldtek már el durva helyekre, de most úgy érzem, el se kell mennem.