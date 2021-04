Schobert Norbi pár napja egy Fókusz interjúban beszélt a túlsúlyról, és hogy szerinte az hány kilónál kezdődik. Ekkor azt mondta, hogy szerinte nem a férfi kezdődik 100 kilónál, hanem a vágódisznó.

Azóta számos férfi híresség, például Lakatos Márk, Németh Kristóf vagy Osváth Zsolt véleményezte Schobert kijelentését, mely így hangzik:

Egy bizonyos kor után, ha hízunk, akkor én úgy szoktam mindig hívni, hogy kialakul a csimpánzcsöcs. Nekem is volt egy jó kis csimpánzcsöcsöm. Amikor ültem, lógott a csöcsöm és a strandon már nem akartam leülni, mert milyen az, hogy Norbi leül a strandon egy koktélra lógó csöccsel. Ez undorító és bizony nagyon kemény munkát fektettem abba bele, hogy visszamenjek erre a 70 kilómra. Most roppant büszke vagyok."

Norbi most az Update Low Carb nevű Facebook-oldalán folytatta gondolatmenetét egy posztban, és kitett egy korábbi fotót a csimpánzmelleiről.

– írja, majd a kommentek alatt több hozzászólásra is válaszol még. Az egyik kommentelő például leírta, hogy szerinte Schobertnek csak azért, mert „pénze van”, nincs joga megmondani, hogy mások hogy nézzenek ki és sértegetni az embereket. A Norbi Update Team csapat erre ezt írta:

Krisztus mondta, hogy az igazság szabaddá tesz minket! Tán nem volt igaza? Persze, hogy igaza volt, de akkor miért félünk az igazság kimondásától? A tények elhallgatása hazug világot eredményez, az olyan világban pedig az igaz embert a szája miatt üldözik! Azért félünk az igazságtól, mert kényelmetlen. Ami pedig kényelmetlen, attól feszengünk. Ha pedig valamitől feszengünk, azt megpróbáljuk legyőzni. Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy az igazságot nem lehet kiírni a világból, ezért hívtuk életre a PC kultúrát, ahol egymást óvjuk a kritikától. Aztán az ilyen közegből mindig elszármazik egy Önhöz hasonló harcos amazon, aki nem érti, hogy az igazság tüzét akkor is táplálni kell, ha az fájdalmat okoz.

Egy másik, hasonló kaliberű hozzászólásra is azzal válaszolt a csapat, hogy sem Norbit, sem pedig őket nem érdekli az „alakoskodás”, valamint, ha rajtuk múlna, Magyarországra nem engednék be a „PC diktatúrát”.

De nem is érdekel minket az alakoskodás, Norbit meg főleg nem. Sőt, az elhízás kapcsán mindenki nyugodtan számítson a legdurvább kritikai észrevételekre, mert Norbi most már nincs egyedül, egy teljes csoport áll mögötte, aminek a tagjai hozzá hasonló vehemenciával képesek kritizálni a tespedt emberi viselkedést. Itt nem lesz PC diktatúra, meg túltolt érzékenykedés és nagy közös térdepelés a vérig sértett ismeretlen kövér ember szobra előtt. Ha rajtunk múlik Magyarországnál húzzuk meg a határt, de hogy ide be nem engedjük a mindenen síró – picsogó széplelkűeket, az is biztos! Üdvözlettel: Upadte Team