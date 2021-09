Nyílt levelet írt Galla Miklós Orbán Viktornak

Megkérte, hogy intézkedjen már, hogy megkaphassa végre a Karinthy-gyűrűt és a Petőfi rádió játszhassa végre a "világszínvonalú" dalfelvételeit.

Pár hónapja már tart Galla Miklós humorista és az MTVA harca a Karinthy-gyűrű miatt: Gallát még februárban terjesztették fel a kitüntetésre, de aztán az MTVA ezt visszavonta, miután kiderült, a humorista egy előadásán elővette a nemi szervét. Galla vállalta a történteket, szerinte ez nem sértett meg senkit, mert kevesen is voltak az előadáson, de végül bocsánatot kért az esetért. Az MTVA azonban eztán sem adta át a Karinthy-gyűrűt, ami ellen Galla már több helyen is tiltakozott, legutóbb egy elég kemény hangú nyílt levelet is közzétett – szedte csokorba az előzményeket a Blikk.

A humorista most újabb lépésre szánta el magát: Orbán Viktornak írt levelet, melyet ugyancsak megosztott a Facebook-oldalán, de a Blikk szerint ebben ismét tagadja, hogy nyilvánosan meztelenkedett volna.

Íme a nyílt levél teljes terjedelmében:

"NYÍLT LEVÉL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR RÉSZÉRE

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Itt Galla Miklós. A közelmúltban nagyon súlyos sérelem ért. Az MTVA kuratóriuma februárban nekem ítélte a Karinthy-gyűrűt, öt hónapig hitegettek, hogy megkapom, majd júniusban elfogadható indoklás nélkül visszavonták. Az okokkal kapcsolatban kiszivárgott információk szerint: A.: Csatlakoztam Karácsony Gergely 99 mozgalmához, B.: Nyilvánosan meztelenkedtem.

Egyikből sem igaz egy szó sem, semmi valóság alapjuk nincs, teljes fikció mindkettő. Rágalmak.

Hogy ez mennyire így van, azt bizonyítja, hogy az MTVA kuratóriuma egyetlen nyilatkozatomra és a korábbi Nyílt levelemre sem reagált. Úgy vélem, ha bármiféle bizonyíték lenne a kezükben, már előálltak volna vele. De nincs, mert nem is lehet bizonyíték arra, ami nem történt meg. (Ha mégis előállnak valamiféle „bizonyítékkal”, az kizárólag hamisítvány lehet.)

Tisztelt Miniszterelnök úr, egész életemben csak azzal foglalkoztam, hogy a Kedves Közönséget megnevettessem, illetve a dalaimmal szórakoztassam. Kérem, intézkedjen, hogy a negyven év munkájával kiérdemelt Karinthy-gyűrűmet megkapjam, visszatérhessek a Rádiókabaréba és a Petőfi Rádió tűzze műsorára a világszínvonalú dalfelvételeimet. Köszönöm.

Nem akarom elhinni, hogy nekem, aki soha életemben nem politizáltam, csak egy kormányváltás után rendeződhet a helyzetem.

Köszönöm figyelmét.

Üdvözlettel:

Galla Miklós"

Forrás: blikk.hu