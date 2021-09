Megszólalt Zalatnay Cini a kormánytól kapott 10 millió és az aláírt petíció kapcsolatáról

Miután Zalatnay Saroltal látványosan aláírta a "Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!"petíciót, beindultak a találgatások.

Az egyik lehetséges okot a napi.hu vetette fel, miszerint az énekesnő a közelmúltban 10 millió forintos támogatást kapott Kásler Miklóstól

Zalatnay most a Blikk kérdésére igyekezett tisztázni a dolgokat:

„Mindig is hirdettem, hogy nem foglalkozom politikával. Ebben az esetben sem álltam politikai akció mögé, a tetszésemet és a nemtetszésemet fejeztem ki. Itt most az utóbbit, mert elegem van a gyűlölködésből. A véleményemet továbbra is elmondom, akinek ez nem tetszik, az mehet isten hírével. Szerencsére sokkal több a szeretet, mint a negatívum az irányomba a rajongóim részéről"