Várkonyi Andrea csak ráhajtja a fejét Mészáros Lőrinc mellkasára, és már alszik is, mint egy kisbaba

Új könyvében mesél intim dolgokat friss házasságukról az ismert tévés.

A Blikk ismertette Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó újdonsült feleségének, az ismert tévés Várkonyi Andreának a napokban megjelent könyvét (ami És ezt lehet? Jogod van jól lenni címmel jelent meg).

Fotó: YouTube/TV2

A cikk szerint a könyvben Várkonyi romantikus részleteket közölt kapcsolatukról:

„A minőségi párkapcsolat az én felfogásom szerint az, amelyik minden értelemben kielégítő tud lenni. Én azt a férfit keresem, aki nemcsak a szerelmem, hanem barát is, szexpartner is, társ is (...) Az én szememben a férfiasságba beletartozik az is, hogy az illető valamit elért az élete során, saját karrierje, egzisztenciája van. Itt nem a forintok számítanak, hanem hogy valamit kezd az életével. Egy férfihoz számomra a hatalom is hozzátartozik. Nem politikai hatalom, hanem az, hogy a pályáján nem a ranglétra alján áll, hanem fel tud mutatni valamit, amit elért, kiharcolt, saját érdemei, tudása, képzettsége alapján.”

A házaséletük idilli napjairól is olvashatóak részletek a könyvben:

„Korábban soha senkivel nem tudtam összeölelkezve aludni, még egy délutáni szunyókálás erejéig sem. (...) Sokáig azt hittem, csak a romantikus filmekben létezik, hogy két ember egymás karjában szenderedik el, de most, amióta megtaláltam a páromat, meglepődve figyeltem fel rá, hogy csak ráhajtom a fejem a mellkasára, és mint a kisbaba, úgy alszom”

- olvasható a könyvben, amelyben Várkonyi Andrea azt is elárulta, új kapcsolatában sokkal többször sírja el magát attól, hogy párja mennyire támogató, és hogy milyen bizalommal teli közeget tud teremteni, amikor ő magáról beszél.

Arra is kitért a könyvben, hogy azt sosem várta el, hogy férje tartsa el, ő mindig dolgozott, most is van állása (nemrég a TV2-nél lett igazgatósági tag, de van saját reklámügynöksége is).

Várkonyi kitér a mozaikcsaládok kérdésére is, hiszen Mészáros Lőronccel mindketten válás után, gyerekkel "érkeztek" az új kapcsolatba.

„Egy elvált partner esetében nemcsak a gyerekeket kapod, hanem valamilyen szinten az anyjukat is. Továbbá örülsz, ha az exfeleség már megtalálta a boldogságát valaki más oldalán. Az szuper, mert akkor el van foglalva az új pasijával, és nem a te leendő férjedet akarja visszaszerezni, aki azelőtt ugyebár az ő férje volt."

Válásáról és anyaságáról is őszintén beszél könyvében Várkonyi Andrea, utóbbiról elárulta, közel hét évig próbálkoztak, de nem jött össze a gyermekáldás.

"Amikor adtak egy pecsétes papírt hogy természetes úton nem lehet gyerekem, akkor felmértem azt is, hogy a lombikprogram nagyon nagy pszichés megterhelés a nőknek. Nagyon fájdalmas, amikor a beültetések nem sikerülnek, és ezt a nők minden alkalommal úgy élik meg, hogy két-három babát elvesztenek. Nekem is volt vetélésem, tudom, milyen borzasztó élmény. A program rendkívül nehéz, hormonkezeléssel jár, ami hangulatingadozásokat okoz, érzelmi hullámvasútra ültetni a nőket. Ehhez stabil kapcsolat kell, támogató partner, én viszont azt éreztem, hogy ezt a házasságom már nem tudja nyújtani"

A szakítás után, mindössze fél év együtt járás után Várkonyi Andrea Bochkor Gábortól természetes úton esett teherbe. A Bochkorral való szakítása után viszont kapott hideget-meleget is.

"Amikor szakítottunk, tudtam, hogy az eset kirakatba fog kerülni, nem tudom eltitkolni, és vadidegen emberek fogják véleményezni. Aki nem a saját bőrén tapasztalja, nem tudja, milyen érzés, amikor a közösségi felületeiden naponta tizenöt-húsz ismeretlen felhasználótól kapsz üzeneteket, hogy te világ k*rvája, rohadj meg, tönkreteszed a gyereked életét! Hány házasságot akarsz még tönkretenni? Szakadt volna anyádba a fejed, és még sorolhatnám..."

- idézett a kapott levelekből Várkonyi, aki azt is elárulta, hogy korábban volt már ő is hűtlen egy kapcsolatban, de őt is csalták már meg – egyik sem jó érzés szerinte.

Forrás: blikk.hu