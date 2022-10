Puzsér nagyon durván földbe döngölte Tóth Gabit: Ez valami hallatlanul kellemetlen

Puzsér Róbert a Sztárban sztár leszek! című műsor egyik jelenete miatt állt bele az énekesnőbe.



A kritikus nem először szól be, vagy kritizál hazai hírességeket, legutóbb a Konyhafőnök séfjeibe állt bele, miközben új könyvét promózta.

Az utóbbi években sok támadás érte Tóth Gabit, amit azzal vívott ki magának, hogy sokak szerint stílust váltott, előtérbe kerültek a magyaros érzelmei és a vallása is, amivel jó néhány ember szemében hiteltelenné vált. Puzsér Róbert sem először állt bele az énekesnőbe.

Kicsoda ez a Tóth Gabi? Egyszer Soroksári úti prostituáltnak öltözik, aztán meg etno-hímzéses, Váci utcai szuvenírbabának. Egyszer, csak egyetlenegyszer nem bírna esetleg normálisan felöltözni, ahogy a hétköznapi magyarok teszik? A gyalázatceleb, a médiahisztérika, a Való Világ és az Éjjel-Nappal Budapest című hulladékreality műsorok hangja többé nem éri be a nyilvánossággal, a jó ízléssel és a kultúrával – már a Krisztushoz való megtérést is meg kell gyaláznia.

- írta korábban Puzsér.

A TV2 műsorának egyik részében Gőghová Tímea a Guns N’ Roses – Welcome To The Jungle számával készült, Tóth Gabi azonban nem tudta palástolni örömét, a dal végén felrohant a színpadra és a versenyzőre feküdt. Természetesen Köllő Babett sem maradhatott ki a mutatványból, ő is felment a színpadra és Gabira vetette magát.

Puzsér Róbert és a beszélgetőpartnerei az Önkényes Mérvadó című műsorban azt elemezték, hogy Tóth Gabinak minden bizonnyal a fülébe mondta az egyik szerkesztő/producer, hogy feküdjön rá a versenyzőre, ez pedig több szempontból is kellemetlen, hiszen ezek szerint így irányítják őt, ráadásul egy zsűritagnak nem ilyen módon kéne kifejeznie a véleményét, hanem szavakkal, mint aki ért is hozzá – írja a promotions.hu.

Eljutottunk oda, hogy már a zsűri úgy fejezi ki a tetszését, hogy ráfekszik a színpadon a fellépőre (..) majd a másik zsűri tag is ráfekszik a zsűrire. Tóth Gabi szendvicset csinálnak?!

- fogalmazott Puzsér.

Puzsér azt a jelenetet is megemlíti, amikor az egyik versenyző egy igazi hörgős metál számmal készült, amire Tóth Gabi imával reagált.

szerk: A fenti jelenet 1:31-től látható.

Úgy vélik, ezzel sikerült demóznia a saját és a csatorna kereszténységét,

és Tóth Gabin keresztül abszolút tudjuk, hogy a kormányét is

- fogalmaztak.

Ha Tóth Gabira nézek, ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ő ennyire ostoba vagy képmutató és, ha ránézek, arra gondolok, hogy inkább ostoba. Akkor viszont valaki más használja, és az az igazán veszélyes ember, mert úgy tűnik szerencsétlen Tóth Gabit úgy tűnik, valaki eszköznek használja

- mondták a műsorban.

Cikinek gondolják, hogy Tóth Gabi a Guns N' Roses után még a színpadra is felment és a versenyzőre feküdt, de a Korn után meg imádkozni kezdett, nem értik, hogy fért össze a két jelenet.

Puzsér szerint az énekesnő magyarsága nagyjából abból állhat, hogy matyóbábának öltözik.

A teljes beszélgetés itt hallható: