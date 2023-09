„Kakadu munkatársa is megjelent az előadásomon” – Bödőcs Tibor szerint Orbán mindenkinél ügyesebben megy le kutyába

Nem érzi azt Bödőcs Tibor, hogy behódolna, amiért maradt a Librinél, miután az MCC tulajdonába került a kiadó.

Irodalomról és közéletről is szó esett a Válasz-interjúban. Forrás: Youtube

A humorista a Válasz Online-nak beszélt a NER-rel való kollaborációról, a ráaggatott főellenzéki szerepről és Fábry Sándorhoz való viszonyáról.

Érdekes is a vád, amely szerint én úgy kollaborálok, hogy az adóforintjaimon felül még a könyvem bevételének egy részét is viszi a kleptokrácia. Tehát nem lefizetnek, hanem kicsit jobban meglopnak. Így megy ez. Az Indexnél nyilván bele tudnak szólni a szerkesztésbe, látom én is, mi megy ott, de nálam mégis hogyan? Most, hogy megjelenik a könyv, mondjuk megnézem majd, beleírtak-e, vagy kihúztak-e belőle poénokat azóta, hogy leadtam