Magyar huligánok estek neki Kajdi Csabának a német meccs után – A szexualitása miatt durván szidalmazták, majdnem rendőrt kellett hívni

Kajdi Csaba is részt vett a magyar válogatott Németország elleni mérkőzésén Stuttgartban, aki azt állítja, hogy a vereséggel záródó meccs után több magyar szurkoló is homofób megjegyzéseket tett rá.

A modellügynök beszámolója szerint a meccset követően több szurkolóval együtt indult el a stuttgarti stadiontól villamossal és épp beszélgetést folytatott néhány némettel, amikor egy magyar huligáncsapatba botlott, akik azonnal felismerték Cylát, és a szexuális orientáltságára tettek megjegyzéseket – írja a Blikk.hu

"Volt még b*zizás is, nagyon jól alakult az egész este. Nagyon akartak kötekedni, ezért mondták, hogy miattam nem jutott be az ultrás haverjuk, aki jött volna, de nem tudott. Meg azt mondták, hogy miattam volt rózsaszín mezben az egész német válogatott" – emlékszik vissza Kajdi, akit a Rádió1-től Balázsék is felhívtak az ügy kapcsán.

Forrás: Facebook/Kajdi Csaba

Cyla szerint más hazai szurkolók is ordibálni kezdtek utána az utcán, de szerencséjére akikkel egy társaságot alkotott, megvédték őt. A híresség bevallotta, ő nem tudott volna mit mondani, bár szerinte nincs is értelme ilyenkor megszólalni.

Amikor végül egy olyan szurkolói zónába érkeztek, ahol a magyar drukkerek voltak, ott is jöttek neki a beszólogatások. Az influenszer hozzátette, a támadók ilyenkor a megfélemlítésre mennek, csak azt felejtették el, hogy ezt Németországban nem szeretik a múltjuk miatt, hiszen „volt egy Hitlerük” és „kiirtottak 6 millió embert”.

Végül a biztonságiak kivezették a problémás szurkolókat, így nem történt baj.