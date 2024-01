Kulcsok nélküli okosbörtön épül Csengeren: A rabok viselkedését és arckifejezését a mesterséges intelligenciával elemzik majd

Rétvári Bence közölte, hogy közép-Európa legkorszerűbb, high-tech okosbörtöne épül Csengeren.

Magyarország, sőt Közép-Európa legkorszerűbb börtöne épül Csengeren, az ezerötszáz férőhelyes, high-tech okosbörtönben videóanalizáló és helymeghatározó rendszer is működik majd

– mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Budapesten.

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Rétvári Bence a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán (BVOP) hangsúlyozta, Magyarország a világ húsz legbiztonságosabb országa közé tartozik, 2010 óta ötezerrel nőtt a fogvatartottak és éves szinten 280 ezerrel csökkent a bűncselekmények száma.

Az új büntető törvénykönyv Európa egyik legszigorúbb ilyen jogszabálya, ezért több bűnözőt és hosszabb időre juttatnak börtönbe a bíróságok, így nagyobb kapacitásra van szükség – folytatta az államtitkár, hozzátéve, hogy több börtön kibővült már, és az új, csengeri intézmény is fontos lépés azért, hogy a magyar emberek biztonságban érezzék magukat.

Az államtitkár kitért arra, hogy nem véletlen a helyszínválasztás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei térségben a csengeri börtön mintegy hétszáz munkahelyet teremt, folyik a börtönőrök toborzása.

Úgynevezett "okosbörtönöket" 2018 óta építenek világszerte

– ismertette Rétvári Bence, megjegyezve, már ma is vannak digitális elemek a hazai börtönökben, sok esetben ilyen eszközökkel zajlik a hozzátartozókkal való kapcsolattartás, a kihallgatás, ügyintézés.

A csengeri börtönben azonban olyan technológia lesz, amellyel a fogvatartottak útját teljes mértékben kontrollálni lehet, és a mesterséges intelligencia segítségével elemzik majd a viselkedésüket, arckifejezésüket.

Ha nem a megszokott módon viselkednek, a rendszer jelzést küld a felügyelőknek, hogy fel kell készülni valamilyen rendkívüli eseményre

– magyarázta az államtitkár. Hozzáfűzte, ez még biztonságosabbá teszi a fogvatartást, a szökési lehetőséget a minimálisra szorítja.

Biczó László dandártábornok, szakmai projektvezető beszámolt arról, hogy eddig több mint ezerötszáz önéletrajz érkezett a toborzókhoz, és 196 jelentkezőt már fel is vettek, jelenleg 172-en végzik a 14 hetes felkészítő tanfolyamot. Továbbra is várják az érdeklődőket, jelentkezni a csengeri toborzó irodában vagy a BVOP központi toborzó oldalán a gyereahuvosre.hu honlapon lehet, ahol a részletes feltételek is megtalálhatók.

A csengeri börtön átadása szeptember 30-án lesz

– közölte Biczó László, aki elmondta azt is, hogy minden zárkában lesz "informatikai eszköz", így az elítélt zárt online csatornán tudja intézni az ügyeit, illetve naprakész információkhoz juthat adatairól, pénzéről, kérelmeinek elbírálásáról, munkabeosztásáról.

Cél a papírmentesség, lehetőség szerint digitális adminisztráció lesz

– fűzte hozzá a projektvezető.

Tájékoztatása szerint a börtönajtók kulcs nélkül, arcfelismerő rendszerrel működnek majd. A fogvatartottak száz százalékos foglalkoztatása érdekében lesz egy kétezer négyzetméteres munkacsarnok is.

A BVOP közlése alapján Csengeren a januártól várható körletfelügyelői illetmény eléri a havi nettó négyszázezer forintot, a jelentkezés minimális feltétele a szakmunkás végzettség. Az illetményen felül a hivatásos állomány tagjai cafeteriát, ruhapénzt, teljesítményjuttatást, albérleti és egyéb hozzájárulásokat is kaphatnak. A képzésben részt vevőket már az oktatás első napjától kezdve teljes fizetés illeti meg.