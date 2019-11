Előzetes járt volna a fideszesnek – Polték futni hagyták

Feljelentést tesz az ügyészség ellen Hadházy Ákos országgyűlési képviselő. Szerinte Simonka Györgyöt előzetes letratóztatába kellett volna tennie Polt Péter ügyészségének, mégis szabadlábon védekezik.

A független országgyűlési képviselő a közösségi oldalán közölte:

“Én sem értem, de Polték váratlanul egészen egyértelmű, megdönthetetlen bizonyítékot szolgáltattak saját maguk ellen a Simonka-ügy vádiratában. A jogászaim nem is értik, hogy tudtak ekkorát hibázni. Mást nem tehetek, megteszem a feljelentést hivatali visszaélés és bűnpártolás miatt, csak azt nem tudom, ki fog dönteni egy ilyen nyomozásról: itt látszik meg, milyen trükkösen megoldás, hogy az ügyészség úgymond függetelen, valójában senki nem felügyeli a tevékenységüket.

A mellékelt dokumentumok Simonka vádiratának bevezetőjéből valók. Az ügyészségnek ezek szerint bizonyítékai voltak, hogy Simonka megpróbált nyomozókat lefizetni, tanúk és gyanúsítottak vallomását befolyásolni, megváltoztatni, bizonyítékokat eltüntetni. Ez viszont Simonka AZONNALI ELŐZETES LETARTÓZTATÁSÁT INDOKOLTA VOLNA (a jogi vénával megáldottak a Be. 276. § (2) bekezdést tanulmányozzák, mások emlékezzenek csak pl. a Hableányt elgázoló kapitány előzetesére, ott már annak a – később megdőlt – gyanúja is elég volt, hogy a kapitány esetleg letörölhetett egy SMS-t a telfonjáról).

Feltételezni persze eddig is feltételeztük, hogy erre lett volna szükség, de az Polt mondhatta volna azt a képtelenséget, hogy szerinte nem kellett tartani attól, hogy Simonka befolyásolni próbálja az eljárást (ahogyan azzal sem törődtek, hogy fideszes kamucéghálózat egyik oszlopos tagja még 2019 augusztusában (!) is elnyert 700 milliót két megegyező kamuprojektre – a bűnismétlés megakadályozása amúgy szintén indokolta volna az előzetest). Azonban a vádiratban az ÜGYÉSZSÉG MAGA ÁLLÍTJA, HOGY S. FOLYAMATOSAN MEGPRÓBÁLT BIZONYÍTÉKOT ELTÜNTETNI Tehát Polték annak ellenére nem kezdeményeztek előzetes letartóztatást, hogy bizonyítékaik voltak S. manipulációira. Így saját maguk szolgáltattak bizonyítékot az ügyészség hivatali visszaélésére és bűnpártolására.

Nehezen érthető, hogy Polt hogyan követhetett el ekkora hibát, dehát banánhéj mindig van. Majd felteszek neki egy írásbeli kérdést: árulja már el, figyelmetlen volt, vagy ennyire érinthetetlennek hiszi magát, hogy ilyen nyíltan lebuktatja saját magát?

Ja, és persze az előzetes most is indokolt, hiszen a bírósági tárgyalás alatt is próbálkozhat a fideszes gyanúsított. Csak a kétharmadhoz kell S. szavazata is, ugye.”

Forrás: Facebook