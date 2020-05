Példás: egy 19 éves fiú 43 millió forintnyi pénzt talált zacskóban egy ATM-nél, az egészet leadta a rendőrségen

A rendőrök alig hitték el, hogy tényleg ilyen becsületes a srác.

Jose Nuñez Romaniz éppen pénzt akart felrakni a számlájára május 3-án az új-mexikói Albuquerque város egyik bankjában, amikor az ATM automata mellett valami furcsára lett figyelmes. Egy átlátszó zacskót, ami készpénzzel volt tele. Rengetek készpénzzel. A 19 éves fiatal a New York Times-nak nyilatkozva elmondta:

Amikor először megpillantottam, pár másodpercig csak bámultam, és nem tudtam, hogy mit tegyek. Sokkolt. Még soha nem láttam ennyi pénzt.

Elmondása szerint fel sem merült benne, hogy akárcsak egy kicsit is elvegyen a pénzből, hanem egyből a 911-es rendőrségi számot hívta, majd berakta a pénzt az autójába, hogy ne legyen útba az ATM-nél, és várta a rendőröket, akik pár percen belül ki is érkeztek. A két rendőr később elmondta neki, hogy biztosak voltak benne, hogy a hívás csak átverés volt, és addig nem hitték el, hogy ez tényleg megtörtént, amíg meg nem látták a pénzt.

Nuñez nem is tudta, hogy pontosan mekkora összeg is volt a zacskóban. Egy címkére az volt írva, hogy 60 ezer dollár van benne, húsz dolláros bankjegyekben, de amikor a rendőrök később megszámolták, kiderült, hogy a zacskóban még ötvendollárosok is vannak. És a zacskó összesen 135 ezer dollárt, azaz átszámítva nagyjából 43,5 millió forintot tartalmaz.

Egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy úgy tudja, ez volt a legnagyobb összeg, amit egy becsületes megtaláló valaha is leadott a város rendőrségén. Egy másik szóvivő közlése szerint a pénzt a Wells Fargo bank automatáit feltöltő cég munkatársa felejtette véletlenül az ATM mellett.

Nuñez végül kitüntetést kapott becsületességéért a város polgármesterétől egy ceremónián, a városi rendőrakadémián. A Central New Mexico Community College nevű főiskolán büntetőjogot tanuló fiatal, aki saját elmondása szerint már gyerekkora óta rendőr szeretne lenni, még egy kezdő állást is kapott a rendőrségen.

Forrás: 24

Kép: APD