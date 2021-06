Vizsgálatot indítottak Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében

Az Oktatási Hivatal (OH) vizsgálatot indít Karácsony Gergely nyelvvizsgája ügyében – adta hírül a Magyar Nemzet.



A kormánylap szerint a hivatal hétfőn felvette a kapcsolatot a Budapesti Corvinus Egyetemmel, hogy elkezdhessék Karácsony ügyének kivizsgálását.

A Corvinus Egyetem szabályzata szerint a tanársegédi kinevezéshez az első után egy második nyelv előadói szintű tudása kellett volna. Budapest főpolgármestere az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2000-ben tette le a lektorátusi nyelvvizsgáját, ami a diploma megszerzéséhez elengedő volt, azonban a későbbi oktatói kinevezéshez nem. Az egyetemi lektorátusi vizsgák soha nem voltak állami vagy államilag elismert nyelvvizsgák – összegzett az Index.

Karácsony Gergelyt azt követően támadta be a kormánysajtó, hogy a The Economistnak adott interjújában alacsonynak és kövérnek nevezte Orbán Viktort. Ekkor – bár bocsánatot kért – a magas és vékony Karácsonyt hiányos nyelvtudása miatt kezdték cikizni, Orbán Viktor pedig demonstratívan angol nyelven számolt be a Boris Johnsonnal folytatott megbeszéléséről.

