"Megerőszakolják az asszonyokat, elveszik a munkát" Gyurcsány fórumot tartott – ez történt utána! (videó)

Gyurcsány is bejárja az országot, és több helyen is lehet vele találkozni. Most videó keretében üzent a követőinek.



Lemaradtatok a tegnapi bicskei fórumról?

- tette fel a kérdést.

A posztban a bicskei fórumról töltött fel egy több mint 40 perces videót, ahol több mindenről is beszélt, a Pegasus botránytól kezdve a gazdasági ügyeken át a vendégmunkásokig.

Azonban egyből megoldást is kínált arra, ha valaki szeretne vele találkozni, hiszen hamarosan már Makón és Szegeden lesz.

Az országjáró vonaton nincsen fék:))

- zárta a bejegyzést.

