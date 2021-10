Karácsony Gergely mellett Márki-Zay Péter is szót kapott az ATV Egyenes beszéd című műsorában ma este.

Az ellenzéki összefogás állva maradt miniszterelnök-jeloltje azt mondta,

minden szám azt mutatta, hogy nem neki, hanem Karácsony Gergelynek kellett visszalépnie. Ezzel együtt korábban komolyan gondolta, hogy szükség esetén visszalép. Ha korábban nem lett volna biztos abban, hogy neki kell félrerántania a kormányt, akkor nem kommunikálja ezt.

Márki-Zay Péter szerint a Fidesz Dobrev Klárának szurkol, vele szemben viszont kevesebb fegyverük van. Ő – mondta – a rendszerváltás előtt is templomba járt, keresztény, nagycsaládos, akkor is konzervatív volt, amikor a Fidesz kivonult a Trianon-emléknapról. Ezzel együtt biztos benne, hogy vele szemben is megkísérlik a karaktergyilkosságot, ahogy már eddig is

őt Gyurcsány emberének, feleségét gyermekgyilkosnak nevezték, a családot pedig adócsalónak.

Márki-Zay Péter elmondta: szívesen elnézést kér a DK szavazóitól, akiket megbántott, és számít a szavazataikra.

Márki-Zay Péter Karácsony Gergelyt államférfinek nevezte, és elmondta: egy hétig közösen járják az országot.

