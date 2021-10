"Sok pénz jön le ide, meglátszik, hogy fideszes a város" – így működik a propaganda vidéken

Kisvárdán jártak a Telex munkatársai, hogy Karácsony Gergely visszalépése után faggassák a "Stop, Gyurcsány! Stop, Karácsony!" petíció lelkes aláíróit.

Az utcán megállított járókelők között akadt olyan, aki úgy vélekedett, mindegy, ki van a plakáton, nem arról szól a dolog. A két tábor mozgósítása a cél – mondta, és szerinte szerepelhetne ott Micimackó portréja is.

Remélik, hogy nem sikerül összefogva sem legyőzniük a Fideszt, Karácsony pedig látta, hogy nincs mit kezdeni "Gyurcsánynéval" – ismételték el többen is a közmédiában gyakran hallható frázisokat. Az is kiderült, hogy a közeli falvakban is "szépen élnek" az emberek.

"Ez a kormány sok jót tesz az embereknek, nekünk, magyaroknak"

- állította egyikük, aki örül a fejlesztéseknek.

Egy másik megkérdezett arra hívta fel a figyelmet, hogy

elég sok pénz jön le ide Seszták úr (a körzet fideszes országgyűlési képviselője) jóvoltából. Meglátszik Kisvárdán, hogy fideszes

- állapította meg.

