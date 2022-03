Orbán lement a határra és kezébe vette a dolgokat – diadalmas videót gyártottak a kormányfőről

Odamegy, megszakért, magyaráz, menekültekkel találkozik, szemléz – a miniszterelnök keleti határvidéki kalandjait énekelte meg 50 másodpercben a kommunikációs stáb.

Március 21-én reggel került fel Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára az az 50 másodperces videó, amelybe azt a három napot sűrítette a kormányfő kampánystábja, amikor Orbán áttette székhelyét Debrecenbe, hogy az orosz agresszió elől menekülő ukrán menekültek magyarországi ellátását felügyelje/vezérelje a hatóságok helyett/mellett.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A videóban láthatjuk, ahogy a miniszterelnöki stáb a Honvédség három új helikopterével elrepül a keleti országrészbe (ez Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő szerint több millió forintjába került az adófizetőknek), majd Orbán Ruszin-Szendi Romolusz altábornaggyal, a Honvédség főparancsnokával egyeztet.

A miniszterelnök kezet ráz a debreceni középiskolás kadétokkal, majd egy rendőrségi objektumban mutogat a rendőrök által prezentált videófelvételekre, láthatjuk Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Pintér Sándor belügyminiszter, no meg több rendőr és egy pénzügyőr társaságában.

A videóba bekerült az is, ahogy egy éppen az ebédjét fogyasztani próbáló, menekült kisgyereknek a fejét simogatja a kormányfő, valamint több más menekült anyukával és gyerekeivel, és kórházi dolgozókkal beszélget.

A csengersimai határátkelőnél is feltűnik Orbán, ott rendőrök magyaráznak neki, valamint a Magyar Vöröskereszt adományosztó pultjához is odasétál a miniszterelnök, aki egy országba való beléptetést is végignéz a stábjával a határátkelési pont irodájában. Menekült szülőkkel és gyerekekkel is fotózkodik, a Katolikus Karitász is feltűnik a videóban (más önkéntesek, civilek valahogy nem), mint ahogy a kormányzati segélycsomagokat is lehet látni a felvételen.

A felvétel a "Mindenki a gáton! Köszönöm!" felirattal került ki a miniszterelnöki Facebook-oldalra.

Forrás: facebook.com/Orbán Viktor