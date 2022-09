Az O1G molinók sem hiányoztak a fideszes eseményről.

Szabó Bálint/Facebook

A mai napon megrendezett kötcsei pikniken a fideszes és NER-barát elit mellett megjelent néhány ellenző tüntető is, akik Magyarország diktatúra! és O1G molinókkal is készültek. A zavargók a biztonságiakkal, de a helyszínre érkező politikusokkal és közszereplőkkel, köztük Nagy Feróval is konfrontálódtak – írja a blikk.hu.

A lap szerint ezután egy „valódi” balhéra is sor került:

a gazdatüntetés szervezője, Szabó Bálint ugyanis egyszercsak behajtott az útra, ahonnan nem volt hajlandó elmozdulni, majd vitatkozni kezdett a biztonságiakkal.

Hosszas cívódást követően végül kiszállt a kocsijából, és testőrök gyűrűjében elindult a piknik felé. Ezt követően igazoltatták, ám ő még ekkor is lemondásra szólította fel Orbán Viktort. Kijelentését követően feltett kezekkel kezdett tárgyalni a biztonsági emberekkel.

A helyzet ezt követően csak fokozódott, Szabó Bálintot a falhoz állították, majd körülbelül 15 percig ott tartották amíg megérkezett egy rendőrséginek tűnő furgon. A hatóság emberei megbilincselték és berakták az autóba.