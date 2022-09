Hadházy a kormánypárti média megmondóemberéről: "A talpnyalásnak vannak fokozatai, de Németh egyetemen taníthatná a dolgot"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, sírva búcsúztatták Németh Balázst, az M1 műsorvezetőjét kollégái a Híradónál. Németh Balázs személyében új vezérigazgató állt a budapesti atlétikai vb-t szervező Budapest 2023 Nonprofit Zrt. élére, és elkezdte a munkát az új irányító testület. Hadházy Ákos közösségi oldalán foglalta össze gondolatait Németh Balázsról.



Fotó: M1

Az elmúlt öt év alatt ötvenkét milliót, havonta átlagosan majdnem 900 ezret keresett a trafikcsalás során megszerzett két bolttal at M1 most távozó "híradósa". A feleségével közös Dohánypapír BT-t pár hónappal a két trafik elnyerése előtt alapították, hogy aztán évtizedek óta ezzel foglalkozó trafikoktól és kisboltoktól vegyék el a megélhetésüket. Persze a valóságban ennél is többet kereshettek, ha nem csak a nyereséget veszik fel, hanem valamelyikük, vagy egy rokonuk papíron alkalmazott is