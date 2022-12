Erre már nincsenek szavak… Orbán áruló! – Kemény üzenet jött az EP-ből

Guy Verhofstadt európai parlamenti képviselő éles kritikával illette Orbán Viktor miniszterelnököt a Magyar Nemzetnek adott nyilatkozatáért.

Az interjúban a kormányfő úgy vélekedett: fennáll a veszélye annak, hogy a háború még hosszú ideig, akár évtizedekig is eltart. Ugyanakkor Ukrajna csak addig tud harcolni, amíg az Egyesült Államok támogatja pénzzel és fegyverrel, ha az amerikaiak békét akarnak, akkor béke lesz.

Ez volt az a mondat, amely a belga Guy Verhofstadt kiakadását okozta, aki szerdai Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott:

No other word for this…

Orbán is a traitor ! https://t.co/asmD1oLVa3