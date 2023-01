Nem akárkinek címezte a tweetjét.

MTI/Koszticsák Szilárd

Ahogyan mi is megírtuk, hétfőn a prágai városi bíróság felmentette Andrej Babis volt cseh kormányfőt az úgynevezett Gólyafészek-ügyben. Minthogy Babis egyik jó barátja, Orbán Viktor sem állta meg szó nélkül az ügyet – ezzel ráadásul egy kicsit az EU-nak is odaszúrhatott, mivel itt is az uniós pénzek elsikkasztása forgott kockán.

Örömmel látom, hogy a tények azért még számítanak. A legjobbakat kívánom Andrej Babisnak. Ne hagyd abba a küzdelmet!

– szól az üzenet.