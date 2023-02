Hadházy Ákos: Ruszin-Szendi Romulusz ülepének kényelme több tízmillió forintjába került az adófizetőknek

Mint arról beszámoltunk, egy tartálykocsinak ütközve szenvedett balesetet a honvédség egyik luxusrepülője Amerikában, ahová a Honvédség parancsnokát vitte hivatalos útra.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A koccanás miatt megsérült gépet egy másik luxusgép segítette ki Magyarországról, ez pedig már Hadházy Ákosnál is borította a bilit.

"Ha az RTL híradónak szó szerint elmondtam volna mit gondolok és le is adják, talán elsötétített képernyőre ítélik őket" – írja a csatorna adására hivatkozva Hadházy.

A Ruszin-Szendi nevű főhonvéd ugyanis kiröppent a "honvédségi" luxus géppel a mocskos, sorosista Amerikába. De amikor indult volna vissza, koccantak egy reptéri üzemanyag szállító autóval, így javítani kellett a gépet. A főhonvéd azonban ahelyett, hogy vett volna egy jegyet valamelyik menetrendszerinti járatra és hazajön vele, szólt a honvéd pilótáknak, hogy ugorjanak ki a másik luxus repülővel érte. Ha első osztályon utazik, akkor is hazahozhatta volna a honvédelmi főülepet pár százezer forintból. Így negyven 35-40 millió adófizetői pénzt égetett el pluszban (az eredeti gép hasonló költségén felül) . A híradó egyébként idézi Ruszin-Szendi néhány nappal ezelőtti beszédét is, aki azt mondta: AZÉRT JAVASOLJA A FIATALOKNAK A HONVÉDSÉGET, MERT Ő IS NAGYON JÓL ÉRZI MAGÁT OTT. A honvédeink szembeköpik a magyar adófizetőket, ez van