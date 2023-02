Februártól tesztelné, szeptembertől pedig bevezetné a tanárok új teljesítményértékelési rendszerét a Belügyminisztérium – írja a Népszava. A lap birtokába jutott koncepció szerint az értékelésnek tényleges pénzügyi következménye, jutalmazás vagy levonás, csak 2024 szeptembere után lenne. A szakszervezetek tiltakoznak és az EU-hoz fordulnak.

Szeptembertől évente ellenőrizné a pedagógusok munkáját az Orbán-kormány, de a próbaüzem már most februárban elkezdődik. A kabinet tervei szerint idén szeptembertől indul a pedagógusok új teljesítményértékelési rendszerének a bevezetése a köznevelési intézményekben, a felkészülési időszak viszont már most februárban kezdetét veszi – derült ki a Népszava birtokába jutott értékelési rendszer koncepciójának újabb verziójából.

A Népszava még januárban számolt be a Belügyminisztérium (BM) által készített tervezetről, mely szerint a pedagógusoknak, intézményvezetőknek minden évben át kell majd esniük egy belső értékelési folyamaton, ehhez tanévenként személyre szabott teljesítménycélokat is teljesíteniük kell, valamint több, a minisztérium által meghatározott kompetenciaterületen is meg kell felelniük.

Akik a legjobban teljesítenek, pluszjuttatást kaphatnak, akik átlag alatti eredményeket érnek el, levonhatnak illetményeikből.

A koncepció újabb változata már „mérföldköveket” is tartalmaz a bevezetést illetően: első lépésként egy kipróbálási időszak jön a mostani félévben körülbelül 40-50 intézmény bevonásával.

Az rendszer legújabb változata szerint

- egy tantestületben a legjobban teljesítő 25 százalék kapna anyagi elismerést,

- míg az alsó 25 százaléktól akár pénzt is levonhatnak majd.

A tanárok pontrendszerében a száz pontos maximumért,

- három, személyes teljesítménycélt kell teljesíteniük (30 pont),

- illetve a tíz kompetenciaterületen, például munkafegyelem, terhelhetőség, hatékonyság, kapnak értékelést, amikért 70 pontot kaphatnak.

A személyre szabott teljesítménycélokra is hoz újabb példákat a tervezet, ilyen lehet például a diákok tanulmányi versenyeken való eredményes részvétele, külső programok szervezése mellett a tudásmegosztást, fejlesztést célzó tanári-diák munkacsoportok vagy évi két “munkaközösségi szakmai megbeszélés” szervezése egy-egy adott témára vagy tantárgyra fókuszálva – írja a Népszava.

A szakszervezetek továbbra is tiltakoznak az új teljesítményértékelő rendszer tervezete ellen, szerintük a jutalmazás-levonás feszültségeket szülhet a tanári karokban. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete levelet írt az Európai Bizottságnak és az Európai Parlament frakcióinak, amiben többek közt arra hívják fel a figyelmet, hogy