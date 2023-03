Bezár Ajkán a sürgősségi osztály, a főorvos zokogva beszélt a mostani állapotokról – videó

Március 15-én civilek tiltakoztak az ajkai sürgősségi osztály bezárása ellen, a főorvos sírva beszélt arról, hogy továbbra is minden beteget ellátnak. A Magyar Orvosi Kamara szerint semmire sem alkalmas a bezárt ajkai sürgősségi osztály helyett működő betegfogadóhely. Szerintük ott ugyanis csak annyi műszernek kell lennie, mint egy mentős esetkocsiban. A MOK úgy tudja, az ajkai kórház után máshol is megszűnhet a sürgősségi betegellátás.

Fotó: RTL Híradó

Március elején megszűnt a sürgősségi osztály az ajkai Magyar Imre Kórházban. Szerdán délelőtt ezért tüntetők sokasága gyűlt össze az intézmény épülete előtt a nemrég felújított osztály bezárása ellen tiltakozva – derült ki az RTL Híradóból.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ indoklása szerint a folyamatos betegellátás hiánya akár életveszélyes helyzetet is okozhat – ez tette szükségessé a változást.

Röst Zsáklin, a sürgősségi osztályvezető főorvosa sírva beszélt a csatornának az őket körülvevő helyzetről.

Mi, az osztályom összes dolgozója, az összes nővér és az összes orvos a megváltozott körülmények ellenére ugyanúgy felveszi mindennap a munkát

– fogalmazott. Hozzátette, egyetlen beteg sem maradt ellátatlanul az elmúlt két hétben.

Nagy Zoltán, a kórház főigazgatója tagadta, hogy megszűnt volna a sürgősségi betegellátás a kórházban, szerinte adminisztrációs intézkedés történt, „miszerint a sürgősségi betegellátási osztály sürgősségi betegfogadó-hellyé alakult át”.

Ez az átalakulás, úgy látszik, hogy az emberekben, azt az érzést keltette, ami téves, hogy megszűnt az ajkai kórházban a sürgősségi betegellátás. Ez nem így van

– értelmezte a helyzetet a főigazgató.

A Magyar Orvosi Kamara szerint azonban megszűnt a sürgősségi ellátás Ajkán. Egy sürgősségi betegfogadó-helyen az előírt felszerelés egy OMSZ mentőautó eszköztárának felel meg, a betegfogadóhely minimum feltételei között nem szerepel például számítógép sem, csak egy telefon – érzékeltette a helyzetet az orvosi kamara.

A MOK szerint a mentőknek meg sem szabadna állniuk az ajkai sürgősségin, de továbbra is oda érkeznek be, nekik ugyanis a legközelebbi helyen kell átadniuk a betegeket ellátásra. A MOK úgy tudja, az ajkai kórház után máshol is megszűnhet a sürgősségi betegellátás.