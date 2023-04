Miközben Orbánék tagadnak, Magyarország titokban segíthet fegyvereket szállítani Ukrajnába a kiszivárgott Pentagon-iratok szerint

Magyarország titokban segíthet fegyvereket szállítani Ukrajnába? A Politico újabb dokumentumot fedett fel a kiszivárgott Pentagon-iratok közül. A legújabb nyilvánosságra kerülő jelentés szerint Magyarország titokban segítséget nyújthat a szövetséges országoknak az általuk adományozott fegyverek szállítására.

A kiszivárgott amerikai dokumentumokban utalás található arra, hogy Magyarország titokban lehetővé teheti a szövetségesek számára, hogy a légterét használva fegyvereket szállítsanak az ukrán harctér irányába. A Politico kiemeli, teszik mindezt annak ellenére, hogy nyilvánosan ígéretet tettek minden ilyen jellegű szállítmány megakadályozására.

Az egyik kiszivárgott dokumentum részletezi azt a tervet, hogy hogyan kellene átszállítani a Horvátországtól kapott katonai helikoptereket, e szerint

Ha ez az információ igaz, az nemcsak azt jelentené, hogy Magyarország átengedi a fegyvereket a légterén, hanem ellentmond azoknak a sajtóhíreknek is, amelyek szerint a helikoptereket a földön vagy Lengyelországba tartó repülőgép-járatokon keresztül adnák át – írja a Politico.

A magyar és a horvát tisztviselők nem válaszoltak a Politico megkereséseire.

Orbánék tagadnak

Közben az Orbán-kormány folyamatosan azt hangoztatja, hogy Magyarország nem enged át a területén fegyvert Ukrajnába.

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter március elején is, előzőleg pedig Orbán Viktor beszélt arról, hogy “stratégiai nyugalomra van szükség”, és azzal érvelt a fegyverek Ukrajnának küldése ellen, hogy

szomszédos országról van szó, számolni kell azzal, hogy az oda küldött fegyverekkel esetleg magyar emberekre is lőnek majd, "hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, onnan is vonultattak be katonákat".